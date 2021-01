Ligue 1 2020-2021, risultati 20° giornata: vincono PSG, Monaco e Lille, ko Marsiglia e Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain vince di misura 1 a 0 in casa dell’Angers con una rete di Kurzawa al 70esimo; vince anche il Lille in casa contro il Reims, 2 a 1, la rete della vittoria arriva nei minuti di recupero con David. Vince in trasferta il Monaco, 3 a 2 in casa del Montpellier, doppietta di Yedder e rete iniziale di Volland per i Monegaschi e Elye Wahi e Delort per i padroni di casa.

Sconfitta casalinga per il Marsiglia che viene battuto 2 a 1 dal Nimes doppietta di Eliasson in tre minuti, dal 55esimo al 58esimo, goal della bandiera di Bendetto al minuto 85; stesso risultato, 2 a 1 per gli ospiti, anche tra Brest e Rennes. Pareggio 1 a 1 tra Nantes e Lens; bella vittoria esterna per il Bordeaux che travolge il Nizza 3 a 0 .

Lo Strasburgo vince di misura contro il Saint Etienne, 1 a 0 con la rete di Ajorque alla mezz’ora del primo tempo; nel posticipo il Lione perde clamorosamente in casa contro il Metz.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Montpellier – Monaco 2 – 3

Marsiglia – Nîmes 1 – 2

Angers – Paris Saint-Germain 0 – 1

Brest – Rennes 1 – 2

Nantes – Lens 1 – 1

Nizza – Bordeaux 0 – 3

Strasburgo – St. Etienne 1 – 0

Lille – Reims 2 – 1

Lione – Metz 0 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 42

Lille 42

Lione 41

Monaco 36

Rennes 36

Marsiglia 32

Angers 30

Bordeaux 29

Metz 29

Lens 28

Montpellier 28

Brest 26

Strasburgo 23

Nizza 23

Reims 21

St. Etienne 19

Nantes 18

Nîmes 15

Digione 14

Lorient 12

