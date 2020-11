Ligue 1 2020-2021, risultati 12° giornata: pareggiano PSG e Lille, tris Marsiglia, Lione e Monaco

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 12° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Paris Saint Germain viene fermato dal Bordeaux al Parco dei Principi, finisce 2 a 2 la sfida, i parigini sono in un periodo meno brillante, rimangono in vetta alla classifica ma con solo 2 lunghezze di vantaggio sul gruppo delle inseguitrici.Il Lione, secondo, supera agevolmente il Reims con un netto 3 a 0.

Il Monaco si libera del Nimes con un perentorio 3 a 0 che gli permette di rimanere nel gruppo delle inseguitrici a quota 23 punti; vittoria esterna per il Montpellier, 1 a 0 sul campo del Lorient, e secondo posto mantenuto. Pareggio 1 a 1 tra Strasburgo e Rennes, una rete per tempo e un punto per entrambe le compagini; bella vittoria del Marsiglia che travolge il Nantes per 3 a 1.

Vittoria corsara per l’Angers, 3 a 1 sul campo del Lens; vince lontano da casa anche il Brest che si impone 2 a 0 sul Metz. Clamorosa sconfitta interna del Nizza che viene superata 3 a 1 dal Digione ultimo in classifica; il match tra Saint Etienne e Lille finisce 1 a 1 con le reti di Khazri su rigore per i Biancoverdi e di Ikonè per gli ospiti nella ripresa.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Strasburgo – Rennes 1 – 1

Marsiglia – Nantes 3 – 1

Paris Saint-Germain – Bordeaux 2 – 2

Lione – Reims 3 – 0

Lens – Angers 1 – 3

Lorient – Montpellier 0 – 1

Metz – Brest 0 – 2

Monaco – Nîmes 3 – 0

Nizza – Digione 1 – 3

St. Etienne – Lille 1 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 25

Lione 23

Monaco 23

Montpellier 23

Lille 23

Marsiglia 21

Rennes 19

Angers 19

Lens 18

Brest 18

Nizza 17

Metz 16

Bordeaux 16

Nantes 13

St. Etienne 11

Nîmes 11

Reims 9

Lorient 8

Strasburgo 7

Digione 7

