Ligue 1 2019-2020, risultati 19° giornata: PSG campione d’Inverno, vincono Marsiglia e Monaco, pareggio Lione

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Ligue 1: la classifica e i marcatori aggiornate

Ultimo giornata del girone di andata in Francia, il 2019 vede ancora saldamente al comando del campionato il Paris Saint Germain che con un’altra straripante vittoria, 4 a 1 sull’Amiens, conferma la supremazia assoluta che ha in campionato. Il trio di ragazzi terribili continua ad impressiona e a segnare, doppietta di Mbappe, reti di Neymar e Icardi e l’avversario è messo al tappeto al Parco dei Principi.

Il Marsiglia cerca di non perdere terreno, la vittoria sul Nimes per 3 a 1 permette alla squadra di Villa-Boas di restare in scia ma sempre a 7 punti di distacco; il Rennes si prende il terzo posto battendo in casa il Bordeaux, basta una rete di Niang a 10 minuti dal termine a dare la vittoria ai padroni di casa.

Il Monaco strapazza il Lille, va in svantaggio al 13esimo del primo tempo, poi inizia a mancare gioco e gli avversari spariscono dal campo, il risultato finale è di 5 a 1 con una doppietta di Ben Yedder e le reti di Martins, Balde e Glik in pieno recupero. Poker anche per il Montpellier, 4 a 0 sul Brest e una buona posizione di classifica che fa sognare la qualificazione in Europa per la prossima stagione.

Vittoria in trasferta per l’Angers, vince di misura 2 a 1 in casa del Nantes, in rete i padroni di casa al 17esimo del primo tempo, nella ripresa prima Bobichon e poi a pochi minuti dal termine El Melali danno i tre punti agli ospiti. Il Nizza torna a vincere e convincere ma l’avversario è il Tolosa, 3 a 1 al triplice fischio, che ormai è in caduta libera; gli uomini di Vieira dovranno faticare un bel po’ per cercare di tornare nelle parti alte di classifica.

Pareggio 1 a 1 per il Lione contro il Reims, la squadra di Garcia sembra essere tornata quella di inizio stagione con poche idee e scarsa aggressività, Dembele sbaglia il rigore decisivo a pochi minuti dal termine; la classifica non è ancora quella che si aspettano i tifosi e difficilmente in questa stagione rivedremo il Lione tra le prime posizioni. La sfida tra Strasburgo e Saint Etienne finisce 2 a 1 per i padroni di casa. In classifica cannonieri guida Ben Yedder con 13 reti tallonato da Mbappe con 11, al terzo posto Osimhe (Lille) e Diallo (Metz) con 10.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Dijon – Metz 2 – 2

Marsiglia – Nîmes 3 – 1

Monaco – Lilla 5 – 1

Montpellier – Brest 4 – 0

Nantes – Angers 1 – 2

Nizza – Tolosa 3 – 0

Paris Saint-Germain – Amiens 4 – 1

Reims – Lione 1 – 1

Rennes – Bordeaux 1 – 0

Strasburgo – St. Etienne 2 – 1

CLASSIFICA LIGUE 1

Paris Saint-Germain 45

Marsiglia 38

Rennes 33

Lilla 31

Nantes 29

Reims 28

Monaco 28

Angers 28

Montpellier 27

Nizza 27

Strasburgo 27

Lione 26

Bordeaux 26

St. Etienne 25

Brest 22

Dijon 18

Metz 17

Amiens 17

Nîmes 12

Tolosa 12

