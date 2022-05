Liga: risultati, marcatori e classifica 37ª giornata 14-15/5/2022

Liga: risultati, marcatori e classifica della 37ª giornata: pari tra Atletico Madrid e Siviglia nel big match. Scatto salvezza del Maiorca.

La Liga spagnola sta volgendo al termine: nel weekend si è giocata la trentasettesima, e penultima, giornata. Se i giochi per il titolo sono già fatti, con il Real ormai campione da diverse settimane, in ottica salvezza resta da stabilire l’ultima squadra retrocessa, insieme ad Alavès e Levante.

La lotta è fra Maiorca e Cadice: i primi hanno vinto in extremis con il Rayo Vallecano, 2-1, gol di Muriqi, Ciss e Prats. Così superano i secondi che hanno fermato sul pari proprio i campioni di Spagna, con gol di Mariano Diaz e Sobrino.

In alta classifica, spicca il pari tra Atletico Madrid e Siviglia: la squadra di Diego Pablo Simeone passa in vantaggio con un gol di Gimenez, ma viene raggiunta dal pari di El Nesyri, e non riesce a blindare il terzo posto in graduatoria. Pareggia senza reti il Barcellona, il cui secondo posto di quest’anno è una base di partenza per ottenere successi in futuro.

Liga, i risultati e i marcatori dopo 37 giornate

Espanyol-Valencia 1-1: 37′ Maxi Gomez (V), 45+2′ Raùl (E)

Villarreal-Real Sociedad 1-2: 43′ CoquelIn (V), 56′ Isak (R), 73′ Zubimendi (R)

Celta Vigo-Elche 1-0: 9′ Dennis Suarez (C)

Cadice-Real Madrid 1-1: 5′ Mariano Diaz (R), 37′ Sobrino (C)

Atletico Bilbao-Osasuna 2-0: 33′ Berenguer (A), 79′ Villalibre (A)

Levante-Alavés 3-1: 36′ Joselu (A), 53′ Duarte (L), 74′ Salvador (L), 90+5′ Morales (L)

Atletico Madrid-Siviglia 1-1: 30′ Gimenez (A), 85′ En-Nesyri (S)

Maiorca-Rayo Vallecano 2-1: 13′ Muriqi (M), 60′ Ciss (R), 90+2′ Prats (M)

Getafe-Barcellona 0-0

Betis-Granada 2-0: 14′, 88′ Jimenez (B)

Liga, la classifica dopo 37 giornate

Real Madrid 85

Barcellona 73

Atletico Madrid 68

Siviglia 67

Betis 64

Real Sociedad 62

Villarreal 56

Atletico Bilbao 55

Osasuna 47

Celta Vigo 46

Valencia 45

Rayo Vallecano 42

Espanyol 41

Getafe 39

Elche 39

Granada 37

Maiorca 36

Cadice 36

Levante 32

Alavés 31