Liga: risultati, marcatori e classifica 32° giornata 15-16-17-18/4/2022

La Liga: risultati, marcatori e classifica dopo 32 giornate. Il Real Madrid batte, in rimonta, il Siviglia. È a un passo dal titolo.

Il Real Madrid si avvicina ad ampie falcate alla vittoria della Liga spagnola: nel big match della trentaduesima giornata, giocato ieri al “Ramòn Sanchez Pizjuan”, la squadra di Carlo Ancelotti ha battuto, rimontando dal risultato di 2-0, il Siviglia, secondo in classifica.

Decisivo, ancora una volta, Karim Benzema. Una rete del francese ha permesso ai “Los Blancos” di prendersi l’intera posta in palio, e mettere così il sigillo definitivo al campionato.

Una vittoria che vale doppio, anche in virtù dello scivolone casalingo del Barcellona. La squadra di Xavi perde contro il Cadice e, pur con una gara in meno, si trova ora a 15 punti di distanza dal Real Madrid. Un margine rassicurante, che non dovrebbe mettere in pericolo la leadership madridista fino a fine campionato.

Logo uffiale della Liga, immagine del profilo della pagina “Facebook” ufficiale della Liga

Vince, e allunga sul Betis nella lotta per il quarto posto, l’Atletico Madrid di Diego Simeone. La doppietta di Carrasco è sufficiente a stendere l’Espanyol, e proiettare i rojiblancos al quota 60 punti. Complice, come detto, il mezzo passo falso del Betis, fermato sul pareggio senza reti dalla Real Sociedad. Tra le altre big, vittoria per il Villarreal, 2-1 sul Getafe, mentre cade il Valencia, sconfitto dall’Osasuna.

Liga, risultati e marcatori della trentaduesima giornata

Real Sociedad-Betis 0-0

Elche-Maiorca 3-0: 42′ Mojica (E), 58′ Bigas (E), 81′ Kang In (autogol, M)

Alaves-Rayo Vallecano 1-0: 64′ Joselu (A)

Valencia-Osasuna 1-2: 50′ Avila (rigore, O), 74′ Budimir (O), 83′ Soler (rigore, V)

Getafe-Villarreal 1-2: 7′ Moreno (V), 16′ Trigueros (V), 63′ Unal (G)

Granada-Levante 1-4: 17′ Gomez (L), 56′ Morales (rigore, L), 77′ Maisa (L), 90+2′ Collado (G), 90+5′ Soldado (L)

Atletico Madrid-Espanyol 2-1: 52′, 90+10′ Carrasco (A), 74′ Raùl De Tomàs (E)

Atletico Bilbao-Celta Vigo 0-2: 11′ Aspas (C), 37′ Baltràn (C)

Siviglia-Real Madrid 2-3: 21′ Rakitic (S), 25′ Lamela (S), 50′ Rodrygo (R), 82′ Nacho (R), 90+2′ Benzema (R)

Barcellona-Cadice 0-1: Lucas Pèrez (C)

Liga, la classifica dopo trentadue giornate

Real Madrid 75

Barcellona 60

Siviglia 60

Atletico Madrid 60

Betis 57

Real Sociedad 55

Villarreal 49

Atletico Bilbao 45

Osasuna 44

Valencia 42

Celta Vigo 39

Espanyol 39

Elche 35

Rayo Vallecano 34

Getafe 32

Cadice 31

Granada 29

Maiorca 29

Levante 25

Alaves 25