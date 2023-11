Liga 2023-2024: risultati, marcatori e classifica 13° giornata 10-11-12/11/2023

LaLiga risultati, marcatori e classifica della tredicesima giornata di campionato.

La tredicesima giornata di Liga inizia col successo sofferto dell’Athletic Bilbao contro il Celta Vigo. Un botta e risposte da parte delle due squadre che è culminato con un roboante 4-3 da parte dei baschi che hanno acciuffato la vittoria con il rigore realizzato da Berenguer con i galiziani che hanno anche sbagliato un tiro dagli undici metri con Aspas.

Continua il momento magico del Girona che vince a Madrid anche contro il Rayo Vallecano grazie alla rete di Savio. I catalani continuano ad essere primi in classifica. Rincorre dietro l’altra squadra basca, la Real Sociedad, che vince contro l’Almeria e si piazza in zona europea dietro proprio ai rivali dell’Athletic.

Il Real Madrid cala la cinquina contro il Valencia con una doppietta di Rodrygo e Vinicius e la rete di Carvajal. I Blancos continuano la rincorsa sul Girona. Vince, in rimonta, il Barcellona che in casa contro l’Alaves va subito in svantaggio al primo minuto. Il solito Lewandowski, con una doppietta, mette le cose a posto e regala i tre punti ai blaugrana.

Derby di Siviglia tra Siviglia e Betis termina con un pari: a Perez risponde Rakitic. Non si risparmia neanche l’Atlético Madrid che con un sussulto vince contro il Villareal. Il Sottomarino Giallo era andato in vantaggio ma i Colchoneros la riprendono con Witsel e poi Griezmann e Lino.

LaLiga, risultati

Venerdì 10 novembre

Athletic Bilbao-Celta Vigo 4-3 25’Aspas (C), 37’Sancet (A), 45+5′,52’Guruzeta (A), 66′ Larsen (C), 90+8′ Berenguer (A)

Sabato 11 novembre

Rayo Vallecano-Girona 1-2 5’Garcia (R), 42’Dovbyk (G), 65’Savio (G)

Almeria-Real Sociedad 1-3 62’Oyarzabal (R), 76’Arribas (A), 90+1′ Fernandez (R), 90+5’Zubimendi (R)

Osasuna-Las Palmas 1-1 70’Moreiro (L), 73’Budimir (O)

Granada-Getafe 1-1 2’Mayoral (Ge), 45+4’Villar (Gr)

Real Madrid-Valencia 5-1 3’Carvajal (R), 42′,49’Vinicius (R), 50′, 84’Rodrygo (R), 88’Duro (V)

Domenica 12 novembre

Barcellona-Alaves 2-1 1’Omorodion (A), 53′,78’Lewandowski (B)

Siviglia-Betis 1-1 72’Perez (B), 79’Rakitic (S)

Atlético Madrid-Villareal 3-1 20’Moreno (V), 45+1’Witsel (A), 80’Griezmann (A), 85’Lino (A)

LaLiga, classifica finale

Girona 34

Real Madrid 32

Barcellona 30

Atlético Madrid 28

Athletic Bilbao 24

Real Sociedad 22

Betis 21

Las Palmas 18

Valencia 18

Rayo Vallecano 18

Getafe 16

Osasuna 14

Siviglia 12

Villareal 12

Alaves 12

Cadice 10

Maiorca 9

Celta Vigo 7

Granada 7

Almeria 3