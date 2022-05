Liga 2021-2022: Real Madrid campione di Spagna! Record Ancelotti

Il 4-0 casalingo contro l’Espanyol permette ai Blancos di conquistare il titolo numero 35 della propria storia. Ancelotti riscrive il libro dei record: è il primo a vincere tutti i top 5 campionati.

La rinascita dei giganti.

Il Real Madrid e Carlo Ancelotti tornano nell’olimpo del calcio riscrivendo il libro dei record e trovando, soprattutto, il primo titolo spagnolo della loro avventura.

Infatti, il “Re di Coppe” aveva adempito ai suoi doveri portando i Blancos sul tetto d’Europa durante il primo capitolo della sua storia a Madrid, ma non aveva ancora avuto il piacere di vincere la Liga.

Il 4-0 contro l’Espanyol porta l’aritmetica certezza di un campionato dominato dalla prima all’ultima giornata dove, nelle difficoltà generali delle grandi avversarie, il Real Madrid ha capito perfettamente come approcciare alla stagione per non fallire l’obiettivo del titolo.

Se l’Atletico Madrid, campione lo scorso anno, ha peccato di discontinuità e il Barcellona è stato “intrappolato” da una difficile rifondazione che ha fatto perdere preziosi punti ai blaugrana, il Real ha capito che, dopo il fallimento dello scorso anno, serviva ripartire da un uomo che conosce l’ambiente e che sa cosa significa vincere.

A Madrid, Carlo Ancelotti viene nuovamente incoronato Re, ma questa volta ha un sapore diverso perché il record scritto dall’allenatore italiano è di quelli che difficilmente verranno anche solo pareggiati.

Con la vittoria del titolo in Spagna, Ancelotti diventa l’unico allenatore della storia del calcio a vincere il campionato nei top 5 Paesi (Milan, Chelsea, PSG e Bayern Monaco le altre).

Non male, sicuramente, per un’allenatore che avrebbe potuto cedere alle parole di molti e alle incertezze di stagioni (Napoli e Everton soprattutto) dove gli si chiedeva di fare di più.

Carlo ha nuovamente dimostrato di essere uno dei più grandi nel suo mestiere e di saper gestire perfettamente un gruppo di campioni al quale mancava solo ritrovare motivazioni.

Ancelotti ha toccato le corde giuste della rosa del Real Madrid, ha trovato un Benzema mai così forte e ha vinto.

Mentre Siviglia, Barcellona e Atletico si scanneranno per il ruolo di seconda in classifica, il Real Madrid potrà vedere tutti dall’alto del proprio titolo conquistato, anzi, dominato.