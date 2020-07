Liga 2019-2020, risultati 35° giornata: derby al Barcellona, pareggio Atletico, vince il Real Madrid

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 35° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Real Madrid continua a vincere, questa volta contro l’Alaves.

Il derby di Barcellona finisci 1 a 0 per i Blaugrana, la sconfitta condanna l’Espanyol alla retrocessione con 3 giornate d’anticipo; in rete Suarez al 56esimo, inutile la reazione dei BiancoBlu rimasti anche in dieci uomini per l’espulsione di Lozano.

Pareggio 1 a 1 per l’Atletico Madrid in casa del Celta Vigo, il punto conquistato dagli uomini di Simeone consente di restare al terzo posto ma solo per differenza reti, infatti il Siviglia vittorioso per 2 a 1 sul campo dell’Athletic Bilbao aggancia i Colcioneros a 63 punti; la sfida per il terzo posto sarà combattuta fino all’ultima giornata.

Vince in trasferta anche il Villareal, 3 a 1 sul campo del Getafe, e stacca in classifica proprio il Getafe consolidando il quinto posto che vorrebbe dire acceso diretto alla prossima Europa League; il Valencia sconfigge 2 a 1 il Real Valladolid e rimane in corsa per un posto in Europa anche se la concorrenza sarà molto agguerrita.

Vittoria 2 a 0 del Mallorca sul Levante, tre punti che lasciano ancora accesa la speranza di salvezza ai Maiorchini anche se l’impresa sembra proibitiva visto il calendario piuttosto complicato nelle ultime tre giornate. Netta vittoria del Real Betis in casa contro l’Osasuna, subito in rete i padroni con Rodriguez dopo appena 4 minuti, poi il raddoppio di Pedraza al 25esimo e al settimo minuto di recupero Alena porta il risultato sul definitivo 3 a 0.

Pareggio a reti bianche tra Eibar e Leganes, agli ospiti servivano ii tre punti per credere ancora nella salvezza, il punto conquistato invece non aiuta e già la prossima domenica potrebbero raggiungere l’Espanyol. La Real Sociedad viene clamorosamente sconfitta in casa 3 a 2 dal Granada e perde l’occasione di superare il Getafe in classifica, ora sono ben 6 i punti che la distaccano dal sesto posto in classifica, l’Europa League è ormai un miraggio difficilmente raggiungibile.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Valencia – Real Valladolid 2 – 1

Celta Vigo – Atlético Madrid 1 – 1

Getafe – Villarreal 1 – 3

Real Betis – Osasuna 3 – 0

Barcellona – Espanyol 1 – 0

Eibar – Leganés 0 – 0

Mallorca – Levante 2 – 0

Athletic Bilbao – Siviglia 1 – 2

Real Sociedad – Granada 2 – 3

Real Madrid – Alavés 2 – 0

CLASSIFICA LIGA

Real Madrid 80

Barcellona 76

Atlético Madrid 63

Siviglia 63

Villarreal 57

Getafe 53

Real Sociedad 51

Valencia 50

Granada 50

Athletic Bilbao 48

Osasuna 45

Levante 43

Real Betis 41

Real Valladolid 39

Eibar 36

Celta Vigo 36

Alavés 35

Mallorca 32

Leganés 29

Espanyol 24

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS