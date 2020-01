Liga 2019-2020, risultati 20° giornata: vincono Real Madrid e Barcellona, ko Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 20° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Barcellona e Real Madrid vincono a fatica ma continuano a viaggiare appaiate in testa alla classifica della Liga; i Blaugrana vincono 1 a 0 a Granada, rete di Messi a 15 minuti dal termine; i Blancos invece si impongono in casa contro il Siviglia per 2 a 1 con una bella doppietta di Casemiro, inutile il goal del pari di De Jong.

Fonte immagine: Elcolombiano.com

Brutta sconfitta per l’Atletico Madrid che viene battuto 2 a 0 dall’Eibar, goal al 10 minuto del primo tempo per i padroni di casa e raddoppio allo scadere che spegne le speranze degli uomini di Simeone. Bella vittoria del Getafe, 3 a 0 in casa del Leganes, basta mezzora agli ospiti per chiudere il match.

Vittoria 3 a 0 per il Real Betis sulla Real Sociedad, 2 reti nel primo tempo e la terza messa a segno da Canales durante il quinto minuto di recupero a pochi secondi dal termine; clamorosa sconfitta del Valencia che viene battuto 4 a 1 dal Mallorca, doppietta di Budmir e reti di Raillo e Rodriguez, goal della bandiera di Torres per il Valencia.

Vittoria in trasferta per l’Alaves che si impone 1 a 0 in casa del Levante, rete di Vidal al 64esimo; vince fuori casa anche l’Espanyol che supera il Villareal per 2 a 1, subito in vantaggio gli ospiti con Lopez, raddoppio a inizio secondo tempo di De Tomas e poi accorcia le distanze il Villareal al 62esimo su rigore con Cazorla.

Athletic Bilbao e Celta Vigo pareggiano 1 a 1, in vantaggio gli ospiti al 56esimo con Rafinha, il pareggio di Garcia su rigore al 76esimo; unico 0 a 0 di giornata è quello tra Osasuna e Real Valladolid. In classifica marcatori guida ancora Messi con 14 reti, secondo Benzema con 12 e terzo Suarez con 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Leganés – Getafe 0 – 3

Levante – Alavés 0 – 1

Real Madrid – Siviglia 2 – 1

Osasuna – Real Valladolid 0 – 0

Eibar – Atlético Madrid 2 – 0

Mallorca – Valencia 4 – 1

Real Betis – Real Sociedad 3 – 0

Villarreal – Espanyol 1 – 2

Athletic Bilbao – Celta Vigo 1 – 1

Barcellona – Granada 1 – 0

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 43

Real Madrid 43

Atlético Madrid 35

Siviglia 35

Getafe 33

Real Sociedad 31

Valencia 31

Athletic Bilbao 30

Villarreal 28

Granada 27

Real Betis 27

Levante 26

Osasuna 25

Alavés 23

Real Valladolid 22

Eibar 22

Mallorca 18

Celta Vigo 16

Leganés 14

Espanyol 14

