Liga 2019-2020, risultati 19° giornata: vincono Real Madrid e Atletico, pareggio Barcellona nel derby

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 18° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata dell’Epifania in Liga che vede molti pareggi, il più importante è quello tra il Barcellona e l’Espanyol, la sfida tra prima e ultima della classe finisce 2 a 2; in vantaggio i padroni di casa al 23esimo con Lopez, nella ripresa in meno di 10 minuti i Blaugrana ribaltano il risultato con Suarez e Vidal, ma un derby è sempre una partita complicata e infatti allo scadere Lei pareggia per l’Espanyol.

Il Real Madrid invece vince con facilità contro il Getafe, 3 a 0 alla fischio finale, doppietta di Varene e goal di Modric durante il sesto minuto di recupero; con questa vittoria i Blancos tornano in testa al fianco del Barcellona; vittoria anche per l’ Atletico Madrid che in casa batte 2 a 1 il Levante, i goal arrivano tutti nei primi venti minuti di partita, apre Correa al 13esimo, pareggia Martí al 16esimo e Felipe al 18esimo porta il risultato sul definitivo 2 a 1.

Finiscono in parità le due sfide giocate Venerdì; il Real Valladolid non riesce a superare in casa il Leganes, finisce 2 a 2 con gli ospiti in vantaggio fino a 10 minuti dal termine. Solo un autogol invece salva il Siviglia da una brutta sconfitta contro l’Athletic di Bilbao, 1 a 1 alla fine dei 90 minuti. Sabato pomeriggio il Valencia sconfigge di misura l’Eibar, 1 a 0, con una rete di Gomez alla mezzora del primo tempo.

Vince 1 a 0 anche il Granada sul Mallorca, rete di Montoro al 24esimo; il Villareal espugna il campo della Real Sociedad, i padroni di casa vanno in vantaggio nel primo tempo ma nella seconda metà di gara gli ospiti pareggiano prima con Trigueros su rigore e poi portano a casa i tre punti grazie alla rete di Cazorla al 72esimo.

Pareggi 1 a 1 tra Alaves e Real Betis e tra Celta Vigo e Osasuna. La classifica vede di nuovo in testa la coppia Barcellona – Real Madrid con 40 punti, inseguono appaiate a 35 il Siviglia e l’Atletico, Valencia e Real Sociedad formano un’altra coppia a 31 punti. In zona retrocessione l’Espanyol rimane ultimo con 11 punti 8 in meno della penultima, il Leganes, il Mallorca viene superato del Celta Vigo ma solo per differenza reti. In classifica cannonieri guida sempre Messi con 13 reti seguito da Benzema con 12 e Suarez con 11.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Real Valladolid – Leganés 2 – 2

Siviglia – Athletic Bilbao 1 – 1

Valencia – Eibar 1 – 0

Getafe – Real Madrid 0 – 3

Atlético Madrid – Levante 2 – 1

Espanyol – Barcellona 2 – 2

Granada – Mallorca 1 – 0

Real Sociedad – Villarreal 1 – 2

Alavés – Real Betis 1 – 1

Celta Vigo – Osasuna 1 – 1



CLASSIFICA LIGA



Barcellona 40

Real Madrid 40

Atlético Madrid 35

Siviglia 35

Real Sociedad 31

Valencia 31

Getafe 30

Athletic Bilbao 29

Villarreal 28

Granada 27

Levante 26

Osasuna 24

Real Betis 24

Real Valladolid 21

Alavés 20

Eibar 19

Celta Vigo 15

Mallorca 15

Leganés 14

Espanyol 11

