Leonardo Bonucci racconta cosa porta Gennaro Gattuso alla Nazionale e perché sogna la panchina

Leonardo Bonucci ha spiegato cosa sta cambiando nell’Italia guidata da Gennaro Gattuso, il lavoro dietro le quinte in vista dei play-off Mondiali e come le esperienze con Massimiliano Allegri e Antonio Conte abbiano acceso in lui il desiderio di diventare allenatore.

L’ex difensore di Juventus e Milan oggi fa parte dello staff azzurro e sta preparando la squadra per i decisivi spareggi che valgono l’accesso al Mondiale. La prima sfida sarà contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, poi l’eventuale incrocio con Galles o Bosnia per conquistare il pass per il torneo.

L’atmosfera di Bergamo e la scelta condivisa

Bonucci ha raccontato che la decisione di tornare a giocare a Bergamo è stata condivisa dallo staff, perché proprio lì era iniziato il nuovo corso. L’impatto emotivo, secondo lui, è stato straordinario.

Ha descritto un clima carico di adrenalina e passione, con la sensazione che lo stadio fosse letteralmente “in campo” con la squadra. Un’atmosfera rara per una partita dell’Italia al di fuori di una grande competizione internazionale.

Secondo Bonucci, l’obiettivo è dare il 110 per cento, ma senza farsi schiacciare dall’ossessione del risultato. L’idea è alimentarsi dell’entusiasmo e della voglia di qualificarsi: quando l’atteggiamento è quello giusto, anche la fatica pesa meno.

Cosa porta Gattuso alla Nazionale

Gattuso, nominato commissario tecnico dopo l’esonero di Luciano Spalletti, ha impresso subito una forte identità al gruppo. Bonucci sottolinea come il nuovo CT riesca a far sentire ogni giocatore importante.

Il lavoro dello staff è continuo e dettagliato. Bonucci, ad esempio, si occupa della preparazione delle palle inattive, sia in fase offensiva sia difensiva. Ma non si tratta solo di campo: c’è un costante dialogo con i preparatori atletici dei club, aggiornamenti settimanali sulle condizioni dei calciatori, monitoraggio dell’allenamento e dell’alimentazione.

Gattuso, inoltre, mantiene un contatto diretto con i giocatori, chiamandoli dopo le partite e organizzando anche momenti informali, come cene con elementi che potrebbero entrare nel giro della Nazionale. Un modo per creare coesione anche quando non ci sono raduni ufficiali.

Per Bonucci, questo approccio genera entusiasmo e senso di appartenenza. Gattuso viene descritto come un leader autentico, capace di mantenere un rapporto umano costante con il gruppo.

Le lezioni di Allegri e Conte

Parlando del proprio percorso, Bonucci ha ricordato quanto abbia imparato da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus. Di Allegri apprezza soprattutto l’intuizione: la capacità di leggere le caratteristiche dei giocatori e di schierarli in ruoli che inizialmente potevano sembrare sorprendenti, ma che poi si rivelavano vincenti. Inoltre, sottolinea la sua abilità nella gestione del gruppo e nella comunicazione sempre positiva.

Sul piano tattico, invece, l’impatto più forte lo ha avuto Antonio Conte. Con lui alla Juventus, la squadra ha attraversato diverse evoluzioni di modulo, passando dal 4-2-4 al 4-3-3 fino al celebre 3-5-2. Questo continuo adattamento ha ampliato le conoscenze tattiche del gruppo e ha reso la squadra più completa e preparata.

Bonucci ricorda anche le esperienze con Gattuso al Milan e con Giampiero Ventura a Bari, sottolineando quanto sia stato fortunato a lavorare con tecnici così diversi tra loro.

Il sogno della panchina

Infine, l’ex difensore ammette apertamente di sognare un futuro da allenatore. Le esperienze vissute con allenatori di alto livello hanno acceso in lui una vera passione per la panchina.

Il lavoro nello staff della Nazionale rappresenta oggi un primo passo concreto in questa direzione: studio delle situazioni di gioco, preparazione delle partite, confronto quotidiano con il CT e analisi dei giocatori.

Per Bonucci, il percorso è appena iniziato, ma l’obiettivo è chiaro: trasformare l’esperienza accumulata in campo in una nuova carriera da protagonista, questa volta dalla linea laterale.