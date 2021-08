Leicester-Manchester City dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni Community Shield 7-8-2021

Dove vedere Leicester City-Manchester City, FA Community Shield (Supercoppa d’Inghilterra), sabato 7 Agosto alle 18:15. La partita Leicester City-Manchester City sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Dalle stelle alle stalle, ci vuole davvero poco. Lo sanno benissimo gli inglesi, che sono passati dall’entusiasmo di aver vinto tutto, o quasi, dalla consapevolezza di essere i migliori alla delusione del fallimento europeo.

Inutile girarci attorno: perdere in casa, da favoriti assoluti, di fronte al proprio pubblico, fa male, anzi malissimo. Dal “it’s coming home” al “it’s coming Rome” cambia solo una parola.

Eppure, bisogna voltare pagina, magari subito. L’occasione giusta può essere la prima partita ufficiale, la finale di FA Community Shield, la Supercoppa d’Inghilterra, che vedrà sfidarsi al Wembley Stadium di Londra il Leicester City e il Manchester City.

Da una parte, i vincitori della FA Cup, che sono riusciti a portare a casa un altro trofeo a sorpresa dopo la Premier League di Ranieri memoria. Dall’altra, invece, i campioni d’Inghilterra.

Non è andata benissimo alle Foxes questa preparazione stagionale, visto che sono arrivate la sconfitta contro il Wycombe e i pareggi contro Burton e Queens Park Rangers.

Solo vittorie schiaccianti, invece, per i Citizens, che hanno strapazzato Preston North End e Barnsley, mostrandosi subito in ottima forma.

Sarà il campo, però, a dire la verità. Perché, si sa, il calcio è bello proprio perché è imprevedibile e Davide può battere Golia.

Ultime sulle formazioni di Leicester-Manchester City:

Assente solo Justin per Brendan Rodgers, che dovrebbe ripartire dal suo 3-4-1-2 molto camaleontico. Davanti a capitan Schemeichel ci saranno Soyuncu, che vuole cancellare il deludente Europeo itinerante con la sua Turchia, il talentuoso Fofana e Ndidi, mentre sulle fasce ci sarà spazio per i super offensivi Castagne e Barnes. La prima sorpresa potrebbe essere in mediana, dove Tielemans dovrebbe essere affiancato al neo acquisto Soumare, ma non è da escludere la presenza di Praet o Thomas, con lo spostamento di Ndidi a centrocampo e l’arretramento di Castagne nella difesa a tre. In attacco ci sarà la coppia formata da Vardy e Daka, super colpo di questa estate, coadiuvati dal fenomenale Maddison, forse all’ultima partita con la maglia blu.

Qualche assenza importante per Pep Guardiola, che dovrà fare a meno di Joao Cancelo. In difesa sicuramente ci saranno Walker e Ruben Dias, mentre Stones e Zinchenko si giocano il posto con Laporte e Mendy a protezione di Ederson. In mediana altro ballottaggio da sciogliere sarà quello tra Gundogan e Rodri, visto che De Bruyne e Bernardo Silva sono imprescindibili. In attacco Mahrez, Ferran Torres e Foden si giocheranno il posto con Gabriel Jesus, che spera in maggior spazio con l’addio di Aguero, e Sterling. La sorpresa potrebbe essere Yangel Herrera dal primo minuto, dopo l’ottima stagione scorsa disputata con la maglia del Granada.

Probabili formazioni Leicester-Manchester City:

Leicester City (3-4-1-2): Schmeichel; Soyuncu, Fofana, Ndidi; Castagne, Tielemans, Soumare, Barnes; Maddison; Vardy, Daka.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Mahrez, Ferran Torres, Foden.

Come vedere Leicester-Manchester City in Diretta TV e Streaming Live:

Partita : Leicester-Manchester City

: Leicester-Manchester City Data : Sabato 7 Agosto 2021

: Sabato 7 Agosto 2021 Orario : 18:15

: 18:15 Canali TV : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN (app e sito)

La partita Leicester City Manchester City, FA Community Shield (Supercoppa d’Inghilterra), sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

Gli abbonati a DAZN potranno usufruire anche del servizio DAZN per guardare Leicester City Manchester City in diretta streaming live tramite l’app mobile o il sito ufficiale.

Precedenti e statistiche Leicester-Manchester City:

Sono 122 i precedenti totali tra Leicester City e Manchester City con bilancio nettamente a favore dei Citizens con 60 vittorie, 31 pareggi e 31 sconfitte, 230 gol fatti e 166 gol subiti.

Sarà la primissima volta che le due squadre si affronteranno in FA Community Shield, cioè in Supercoppa d’Inghilterra, nonché il primo incrocio su campo neutro.

