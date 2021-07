Lega Serie A boccia definitivamente ipotesi spezzatino

Ha tenuto banco per poco l’inusuale idea di rendere realtà il tanto famigerato “calcio spezzatino” per la prossima stagione agonistica, e a questo punto anche televisiva, di Serie A.

Durante l’ultima assemblea dei club, tenutasi nella giornata di ieri, la proposta di spalmare le 10 partite di campionato in 10 orari diversi (trapelata da qualche settimana) è stata definitivamente bocciata.

Con l’acquisizione delle partite di Serie A da parte di Dazn, lo spezzatino in TV sembrava ormai cosa fatta, anche per andare incontro alle esigenze dell’emittente digitale stessa. Ma qualcosa non ha funzionato.

Si sarebbero creati diversi contenziosi tra club, ecco il motivo principale che ha fatto arenare l’ipotesi in questione, arrivando ad una decisione quasi obbligata, come ricordano diverse testate sportive italiane.

Eppure, l’idea dello spezzatino non era neanche tanto indigesta ai vari club del massimo campionato italiano, almeno fino a poco tempo fa.

Avrebbero infatti potuto gestire al meglio i ricavi televisivi dell’evento partita e massimizzare i guadagni, tenendo anche conto del momento delicato, post-pandemia, che tutto il calcio mondiale sta vivendo. Tutto, però, è andato scemando.

Esulta sicuramente il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, tra i più agguerriti oppositori dell’iniziativa (senza sottovalutare l’opinione del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, contrario anche lui ma formalmente super partes).

A questo punto si proseguirà con il vecchio programma (comunque ben lontano dall’avere 10 partite tutte allo stesso orario la domenica, ipotesi ormai irreale che molti nostalgici del calcio di un tempo ricorderanno), utilizzato da diverse stagioni, che qui riproponiamo:

sabato h15 una partita

sabato h18 una partita

sabato h20.45 una partita

domenica h12.30 una partita

domenica h15 tre partite

domenica h18 una partita

domenica h20.45 una partita

lunedì h20.45 una partita

Fonte immagine di copertina: profilo Twitter Serie A

Migliori Bookmakers AAMS