Leeds–Milan Diretta Live Dove vederla in TV e streaming: le formazioni

Leeds - Milan dove vederla in Diretta Live TV e Streaming

L’amichevole tra Leeds United e AC Milan rappresenta uno degli ultimi e più importanti test pre-stagionali per entrambe le squadre. Dopo settimane di preparazione e partite di rodaggio, il match offrirà a tifosi e addetti ai lavori la possibilità di valutare la condizione delle due formazioni, a pochi giorni dall’inizio delle rispettive stagioni ufficiali.

📅 Data: Sabato 9 agosto 2025

🕓 Orario: 16:00 (ora italiana) – 15:00 (ora locale)

🏟 Stadio: Aviva Stadium, Dublino

⚽ Competizione: Amichevole pre-stagionale

FORMAZIONI UFFICIALI LEEDS-MILAN

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. All. Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupiñan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. All. Allegri

📺 Dove vederla in Diretta Live !

Data, orario e sede

La partita è in programma sabato 9 agosto 2025 con calcio d’inizio alle 16:00 (ora italiana) presso l’Aviva Stadium di Dublino. Per il Leeds si tratta di un prestigioso impegno davanti a un pubblico internazionale, mentre per il Milan sarà l’occasione di chiudere il ritiro estivo con un avversario di spessore, fresco di ritorno in Premier League.

Contesto e percorso delle squadre

Il Milan arriva a questo appuntamento dopo la tournée in Asia e Australia, che lo ha visto affrontare Arsenal, Liverpool e Perth Glory. Il bilancio è stato complessivamente positivo, con prestazioni convincenti soprattutto contro Liverpool e Perth Glory. Questa sfida permetterà ad Allegri di testare ulteriormente la squadra e valutare l’inserimento dei nuovi acquisti, compreso il tanto atteso debutto di Luka Modric in maglia rossonera.

Il Leeds, guidato da Daniel Farke, ha appena concluso un’annata straordinaria in Championship con il primo posto e la promozione diretta in Premier League. L’obiettivo di questo match è affinare gli automatismi prima del ritorno nel massimo campionato inglese.

Dove vederla in TV e streaming

In Italia, l’amichevole sarà trasmessa in diretta su DAZN, visibile su smart TV, dispositivi mobili, console e tramite l’app ufficiale. In alcune aree sarà disponibile anche sul canale lineare DAZN1 (numero 214 del bouquet Sky) per gli abbonati con l’apposita opzione attiva.

Nel Regno Unito, il match andrà in onda su Premier Sports 1 HD, con possibilità di seguirlo anche in streaming tramite Premier Sports Player. Inoltre, i tifosi del Leeds potranno acquistare l’accesso alla diretta su LUTV, la piattaforma ufficiale del club, con un pass singolo o tramite abbonamento mensile.

Statistiche e motivazioni del match

Questa partita non assegna punti, ma ha un peso rilevante nella preparazione. Per il Milan sarà l’occasione per confermare i progressi visti nelle ultime uscite, provare schemi offensivi e dare minuti nelle gambe ai titolari. Per il Leeds sarà un banco di prova di livello internazionale, utile a misurarsi contro una squadra abituata a competere in Champions League.

Lo scenario dell’Aviva Stadium, con la sua atmosfera da grande evento, renderà l’amichevole ancora più interessante per tifosi e osservatori. Con l’esordio ufficiale rossonero in Coppa Italia fissato per il 17 agosto contro il Bari e il ritorno del Leeds in Premier League ormai alle porte, il ritmo e l’intensità dovrebbero avvicinarsi a quelli di una partita vera.

