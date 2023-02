Lecce-Roma 1-1, Mourinho: “Campo orribile, i giocatori potevano farsi male”

Il tecnico portoghese ha commentato in conferenza stampa il pareggio con il Lecce.

Un’occasione persa per la Roma, che non sfrutta lo scontro diretto tra Lazio e Atalanta, pareggiando al Via del Mare contro un ottimo Lecce.

I giallorossi non hanno giocato un brutto match, ma una disattenzione difensiva e le grandi parate di Falcone, hanno portato il risultato al pareggio finale.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha commentato il match contro il Lecce ammettendo che la partita è stata molto difficile.

Il motivo delle difficoltà giallorosse, però, per lo Special One, era dovuto al campo orribile sul quale si è giocato. Secondo Mou, era molto difficile giocare di prima o leggere gli spostamenti della palla.

I calciatori potevano anche rischiare di farsi male su un campo reputato non all’altezza della Serie A. Oltre questo, Mourinho non ha nulla da rimproverare ai suoi calciatori e si porta a casa il punto conquistato.

La Roma ha giocato una buona partita, ma Falcone, portiere del Lecce, è stato perfetto. Anche nel secondo tempo, con un Dybala più vivo, la Roma ha dimostrato di essere determinata per la rimonta, nonostante essa non sia arrivata.

I calciatori erano arrabbiati nello spogliatoio, ma per Mourinho questo atteggiamento può essere positivo visto che significa che c’è una mentalità diversa rispetto a 2-3 anni fa in cui partite del genere potevano essere perse.

Wijnaldum ha giocato una decina di minuti, ma gli manca intensità e velocità per poter essere realmente utile alla causa. Nonostante ciò, il ritorno dell’olandese è fondamentale e pian piano troverà la miglior condizione.

C’è tempo anche per analizzare un episodio arbitrale: Strefezza, secondo Mourinho, andava espulso e ciò poteva cambiare la partita.