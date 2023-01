Lecce-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Origi e Kjaer ok per Lecce”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida tra il “suo” Milan e il Lecce allenato da Marco Baroni.

L’allenatore del Milan vuole che la sua squadra migliori imparando dagli errori commessi nelle partite precedenti con Roma e Torino. Serviranno attenzione e volontà, cercando di essere più lucidi e meno frenetici. Il Milan deve avere voglia di fare sempre di più.

Per quel che riguarda la situazione degli infortunati, Pioli si esprime così: “Origi e Kjaer sono recuperati per domani, Rebic potrebbe recuperare per la Supercoppa. Gli altri spero di riaverli a breve perché abbiamo bisogno di tutti”.

Per l’ex tecnico di Lazio e Inter non c’è bisogno di intervenire sul calciomercato. Se la rosa sarà al completo potrà dimostrare le sue capacità.

Lecce-Milan, 18° Giornata di Serie A

Il tecnico del Milan si sofferma anche a parlare di Vranckx e Adli: “Vranckx ha ottime qualità, si sta inserendo bene e troverà il suo spazio. Adli si sta allenando bene, è molto disponibile. Io faccio le scelte in base alle varie partite”.

L’allenatore dei rossoneri comunque si aspetta di più anche da altri due calciatori: De Ketelaere e Dest. Il primo fatica se ci sono meno spazi, il secondo deve cercare di risolvere i suoi problemi di attenzione, rimanendo concentrato in tutte le situazioni di gioco, sia in attacco che in difesa.

Pioli a domanda precisa si sofferma anche a parlare della grande sfida tra Napoli e Juventus: “In questo momento è chiaro che sia favorito il Napoli: 7 punti sono tanti, ma non decisivi. Mi godrò la partita: da una parte c’è la brillantezza del Napoli e dall’altra la concretezza della Juve”.

Per quel che riguarda il Lecce, l’allenatore emiliano sottolinea come la squadra pugliese sia in un ottimo momento di forma. La dimostrazione è data dal recente successo contro la Lazio. E’ una squadra in grado di creare delle difficoltà.

Nelle fila del Lecce c’è Colombo, il quale, a detta di Pioli, sta crescendo molto e il Milan lo monitora in continuazione.