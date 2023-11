Lecce-Milan 2-2,Voti, pagelle e analisi, Il Milan si fa rimontare dal Lecce

Il Milan ancora una volta si fa rimontare, dopo un primo tempo, chiuso in vantaggio di 0-2. Giroud porta in vantaggio i rossoneri su traversone di Theo Hernandez. Raddoppio firmato da Reijnders, al termine di una bella azione. Il Lecce rimonta la partita grazie ai gol di Sansone su calcio d’angolo e poi Banda firma il 2-2. Nel finale espulso Giroud per proteste.

Top 3 Lecce:

Banda 7,5 Il migliore in campo del Lecce. Nel primo tempo Banda mette spesso e volentieri, in difficoltà Calabria. Nella ripresa segna il gol che dà il definitivo 2-2, alla formazione salentina.

Sansone 7,5 Entra in campo e cambia letteralmente la partita. Segna l’1-2 e poi serve a Banda il pallone del 2-2 finale.

Gonzalez 7 Entra al posto di Rafia e il Lecce svolta decisamente la partita. Cambia il ritmo della squadra giallorossa grazie alle sue capacità fisiche e tecniche.

Flop 3 Lecce:

Rafia 5 Primo tempo estremamente deludente. Viene completamente sovrastato fisicamente e tecnicamente dai calciatori del Milan.

Krstovic 5 Gioca una brutta partita e viene completamente annullato dalla coppia Thiaw-Tomori.

Kaba 5,5 Anche lui gioca una bruttissima partita, nel primo tempo. Sovrastato benissimo dal centrocampo rossonero.

Top 3 Milan:

Reijnders 7 Decisamente il migliore del Milan. Segna un bel gol al termine di una stupenda azione personale.

Maignan 6,5 Gioca una grande partita e nel primo tempo salva il Milan da un possibile gol. E’ incolpevole su entrambi i gol del Lecce.

Giroud 6+ Gioca una grande partita di sacrificio, ma riesce a segnare il gol del momentaneo 0-1. Nel finale si fa espellere per proteste, macchiando un po’ la sua partita.

Flop 3 Milan:

Musah 4,5 Il peggiore in campo del Milan. Pioli lo inserisce al posto di Calabria, ma l’americano gioca malissimo oggi. Da un suo errore, nasce il 2-2 di Banda.

Florenzi 5 Entra anche lui malissimo in campo. Soffre tantissimo i ritmi frenetici dei calciatori del Lecce.

Calabria 5,5 Non sta bene e si vede. Soffre troppo la velocità di Banda dalla sua parte. E’ costretto ad uscire per un affaticamento muscolare.

Il Lecce gioca un grande secondo tempo e agguanta meritatamente il pareggio. Il Milan però, per la seconda volta si fa rimontare da 0-2, come già successo con il Napoli. La vittoria, in campionato, manca da più di un mese. Con queste premesse la zona Champions League non è assolutamente garantita.