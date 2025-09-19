Lecce – Cagliari Diretta Tv e Streaming Live 4° Giornata Serie A

Dove vedere Lecce – Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live, 4° Giornata Serie A, Venerdì 19 Settembre ore 20:45.

Lecce-Cagliari è la prima sfida tra due squadre che lottano per la salvezza con i salentini che cercano il primo successo stagionale.

Con appena un punto e un solo gol segnato nelle prime giornate, il Lecce proverà a dare una svolta al proprio avvio di stagione in Serie A venerdì sera, quando al Via del Mare arriverà il Cagliari.

La formazione salentina, reduce dal pesante 4-1 incassato nell’ultimo turno, occupa l’ultimo posto della classifica e ha urgente bisogno di punti per rialzarsi.

Dall’altra parte, i sardi arrivano con il morale più alto dopo aver centrato la prima vittoria del campionato nello scorso weekend e cercheranno continuità per allontanarsi sin da subito dalla zona calda.

Dopo il pesante ko esterno con l’Atalanta, il Lecce resta fanalino di coda della Serie A, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. A Bergamo i giallorossi hanno resistito un tempo, ma tre reti incassate nei primi 25 minuti della ripresa hanno spento ogni velleità, sancendo la seconda sconfitta consecutiva.

Il cammino dei salentini era iniziato con un sorriso in Coppa Italia contro la Juve Stabia, seguito però da uno 0-0 con il Genoa e da uno stop casalingo contro il Milan (0-2). L’unico gol realizzato in campionato porta la firma di Konan N’dri, a segno nel finale contro l’Atalanta, ma la produzione offensiva resta insufficiente.

Ora la pressione è tutta su Eusebio Di Francesco, chiamato a invertire la rotta contro la sua ex squadra. Reduce da due retrocessioni di fila con Frosinone e Venezia, il tecnico sa che servono punti immediati per non complicare da subito la corsa salvezza. I numeri, però, non sorridono al Lecce: considerando anche lo scorso campionato, al Via del Mare è arrivata appena una vittoria nelle ultime 12 gare interne, con ben otto partite senza segnare.

Lo scorso anno, contro il Cagliari, arrivò un prezioso 1-0 firmato da Nikola Krstovic, oggi non più in rosa. Ripetersi non sarà semplice, ma i giallorossi dovranno provarci per uscire dal tunnel.

Se il Lecce deve ancora trovare un degno erede di Nikola Krstovic, il Cagliari sembra aver già colmato l’uscita di Roberto Piccoli con gli innesti di Andrea Belotti e Sebastiano Esposito. I due nuovi arrivati non hanno trovato il gol nell’ultima sfida contro il Parma, ma hanno comunque inciso nel successo grazie al lavoro offensivo che ha favorito le reti di Yerry Mina e Mattia Felici, decisive nei due tempi di gioco.

Il percorso degli uomini di Fabio Pisacane è stato finora incoraggiante: prima il pareggio con la Fiorentina, poi la sfortunata sconfitta di misura con il Napoli campione d’Italia, arrivata solo nei minuti di recupero, e infine il ritorno alla vittoria contro i ducali. Con quattro punti in classifica, il Cagliari punta ora a centrare due successi consecutivi in Serie A, traguardo che manca dal marzo 2024, ai tempi della gestione Ranieri.

I precedenti recenti con il Lecce non sono però favorevoli: solo una vittoria nelle ultime sette sfide dirette. Quell’unico successo, tuttavia, è arrivato proprio nell’ultimo confronto, il netto 4-1 dell’Unipol Domus dello scorso gennaio, risultato che i rossoblù proveranno a replicare anche al Via del Mare.

Formazioni Ufficiali di Lecce – Cagliari:

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Sala; Sottil, Stulic, Pierotti. All.: Di Francesco.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Belotti. All.: Pisacane.

Dove vedere Lecce – Cagliari in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)
Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Lecce – Cagliari di Venerdì 19 Settembre alle 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Lecce – Cagliari su DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni e commento tecnico di Andrea Stramaccioni

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Pronostico Lecce-Cagliari:

Il momento difficile del Lecce rischia di proseguire: i giallorossi faticano a trovare un riferimento offensivo affidabile e mostrano fragilità difensive che spesso compromettono le partite. L’assenza di un vero bomber pesa, e la squadra di Eusebio Di Francesco appare ancora in cerca di identità.

Dall’altra parte, il Cagliari sembra aver intrapreso un percorso positivo. Gli innesti estivi hanno dato nuova linfa al gruppo e il lavoro del tecnico Fabio Pisacane inizia a produrre i primi risultati, con maggiore solidità e fiducia nei propri mezzi.

Alla luce di questi fattori, il pronostico pende verso gli ospiti: possibile un colpo esterno dei rossoblù, con il risultato finale che potrebbe sorridere al Cagliari, ipotizzando un 1-2 al Via del Mare.