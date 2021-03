Lazio: sogno Gattuso se Inzaghi non rinnova

L’allenatore del Napoli potrebbe incrociare il proprio destino con quello di Simone Inzaghi, che ha un contratto in scadenza con la Lazio. De Laurentiis non gli perdonerebbe un’altra uscita dalla zona Champions.

Rino Gattuso sempre più lontano da Napoli: questo quanto emerge dalle fonti della Gazzetta dello Sport, che parlano di un rapporto ormai logoro tra l’ex mediano della Nazionale e il patron Aurelio De Laurentiis. Il Napoli ha mantenuto un’andatura troppo irregolare quest’anno: persa la Supercoppa italiana contro la Juventus, la squadra partenopea ha lasciato punti importanti per strada in gare, almeno sulla carta, alla sua portata.

Sconfitte esterne contro Verona e Genoa, il pesante manrovescio subito dall’Atalanta, il pareggio pirotecnico (3-3) contro il Sassuolo. Una montagna russa di emozioni che deve aver fatto venire la “nausea” al presidente, non disposto a rinnovare la fiducia al proprio allenatore. A complicare le cose ci si sono messe le premature eliminazioni dalle coppe: in Europa, ai sedicesimi, per mano del Granada. In Coppa Italia, alle semifinali, per mano della “Dea”

Destini incrociati con Inzaghi

Una situazione da separato in casa quella che sta vivendo Gattuso a Napoli, cui neanche la vittoria all’Olimpico di Roma sembra aver tolto di dosso la patina di delusione per un’annata che ci si aspettava più ricca di soddisfazioni. Stessa situazione che potrebbe trovarsi a vivere Simone Inzaghi alla Lazio. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno e Lotito non accenna ancora a rinnovarlo. Sul ritardo, influisce sicuramente la volontà del tecnico piacentino di riflettere sulla proposta presentatagli dal presidente ad inizio dicembre: 7,5 milioni di euro comprensivi di bonus variabili, e la possibilità di lievitare sino agli 11 milioni in caso di vittoria tricolore.

Proprio sulla consistenza dei bonus, informa il Corriere dello Sport, sta indugiando Inzaghi. Renderli più semplici da raggiungere, più accessibili. Ma soprattutto, a nostro avviso, ricevere garanzie tecniche sul valore e le ambizioni future della Lazio. Non dovesse riceverle, Inzaghi guarderebbe altrove. Magari alla Juventus, come già vi abbiamo raccontato in giornata.

A quel punto resterebbe campo libero per Gattuso. La Lazio lo tiene in conto nel caso si dovesse trovare costretta a ridisegnare il quadro della propria panchina. “Ringhio” si tiene pronto e intanto aspetta segnali dal Napoli. Casomai dovessero arrivare…

