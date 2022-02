Lazio-Napoli: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 27-2-2022

Dove vedere Lazio-Napoli ventisetteesima giornata di Serie A 2021-2022 domenica 27 febbraio 2022 ore 20.45. La partita Lazio-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

In attesa di scendere in campo questa sera contro il Barcellona di Xavi, nella gara di ritorno degli spareggi che mettono in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League, il Napoli di Luciano Spalletti, terzo in classifica con 54 punti, a meno due dal primo posto del Milan, guarda anche al campionato e mette nel mirino l’importante impegno che, domenica alle 20.45, lo vedrà impegnato sul difficile campo dell’Olimpico, in occasione della ventisettesima giornata di campionato in Serie A, contro la Lazio di Maurizio Sarri, sesta in graduatoria con 43 punti e impegnata anch’essa, questa sera, negli spareggi di Europa League contro il Porto di Sergio Conceição

Lazio-Napoli, ventisettesima giornata Serie A 27-2-2022.

I partenopei, reduci dall’inutile pareggio di lunedì contro il Cagliari di Walter Mazzarri, puntano ovviamente al successo per tenersi in scia di Milan ed Inter e quindi per tenere vivo il sogno scudetto. I biancocelesti, dal canto loro, in serie positiva da cinque partite, in cui hanno conquistato due pareggi e tre vittorie, cercano i tre punti per avvicinarsi al quarto posto della Juventus che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Come vedere Lazio-Napoli in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Lazio-Napoli

Competizione: Serie A

Data: domenica 27 febbraio 2022

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Lazio-Napoli sarà visibile, a partire dalle 20.45 di domenica 27 febbraio 2022, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra biancocelesti e azzurri sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca della partita dello Stadio Olimpico sarà di Stefano Borghi con commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Altro metodo per assistere alla sfida tra capitolini e campani è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Lazio-Napoli sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Napoli

La radiocronaca di Lazio-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno e Radio Kiss Kiss Italia.

Probabili formazioni Lazio-Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Sarri dovrebbe schierare i suoi con il suo classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Marusic, Luiz Felipe, Patric ed Hysaj. Centrocampo a tre con Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. In attacco, il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Spalletti dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-2-3-1. Ospina quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo, il duo composto da Demme e Fabian Ruiz. Sulla trequarti, Politano, Zielinski ed Insigne. Davanti, l’unica punta, Osimhen.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Lazio e Napoli sono complessivamente 160 (137 in Serie A, 21 in Coppa Italia, 2 in Serie B) con un bilancio che parla di 49 vittorie dei biancocelesti, 60 degli azzurri e 51 pareggi. 189 i gol segnati dai capitolini, 214 quelli messi a referto dai campani.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Napoli-Lazio 4-0 dello scorso 28 novembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente allo Stadio Olimpico, invece, risale a Lazio-Napoli 2-0 del 20 dicembre 2020 (Serie A 2020-2021). Considerando solo le gare di campionato giocate in terra laziale, i partenopei non vincono lontani da casa dall’1-2 del 18 agosto 2018 (Serie A 2018-2019). Quanto ai pareggi, invece, l’ultimo all’ombra del Colosseo è l’1-1 del 9 febbraio 2013 (Serie A 2012-2013).

