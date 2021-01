Lautaro, pronto il rinnovo con l’Inter: spunta la clausola anti Juve

Lautaro Martinez e l’Inter pronti a sottoscrivere il rinnovo: “El Toro” dovrebbe prolungare il proprio contratto fino al 2024, con un lauto adeguamento dell’ingaggio rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente. Una buona notizia per la squadra nerazzurra che ha in Martinez il suo giocatore di maggior talento, nonché quello più richiesto sul mercato.

Non a caso la dirigenza nerazzurra è pronta a blindare il classe ’97 con l’inserimento di una clausola rescissoria da 110 milioni, barriera che tutti i migliori club europei dovranno superare se vorranno conquistarsi le prestazioni del sudamericano. Non è tutto: a quanto pare, Marotta e soci sarebbero pronti ad introdurre nell’accordo una clausola anti Juventus da 170 milioni. Una cautela ulteriore nei confronti dei rivali Scudetto che, già in passato, avevano strizzato l’occhio alla punta nerazzurra, oltre ad essersi resa di veri e propri “scippi” ai danni delle altre “big” del campionato, come dimostrano gli acquisti di Pjanic e Higuain.

Inter – Spal – Lautaro Martinez

L’Inter per Lautaro ha ben altri progetti: vuole renderlo l’uomo simbolo degli anni a venire ed è pronta a tenerselo stretto a costo di qualsiasi sacrificio.

