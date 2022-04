Laureus Sports Awards 2022: l’Italia vince l’Oscar

Italia, la Nazionale di Mancini vince i Laureus Sports Awards. Gli “Oscar del calcio” ci premiano come squadra dell’anno. Riconoscimento anche per Valentino Rossi, premiato quale “Icona dello sport Laureus”.

L’Italia di Mancini vince i Laureus Sports Awards 2022: gli “Oscar del calcio”, giunti alla loro ventitreesima edizione, premiano gli “Azzurri” come squadra dell’anno, grazie alla vittoria degli Europei, lo scorso 11 luglio, ai danni dell’Inghilterra in quel di Wembley.

È il secondo riconoscimento ottenuto dalla Nazionale italiana, che già nel 2006, dopo aver vinto il Mondiale in Germania, si era vista assegnare il premio. La squadra di Mancini, premiata dalla Laureus World Sports Academy, una giuria di 62 ex atleti, tra cui alcuni mostri sacri dello sport italiano quali Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Giacomo Agostini e Alberto Tomba, ha battuto franchige che si sono parimenti distinte nell’ultimo anno di sport.

Tra le candidature figuravano infatti: la Nazionale argentina, vincitrice dell’ultima Copa America; il Barcellona femminile, campione d’Europa in carica; la Mercedes Petronas, vincitrice dell’ottavo Mondiale costruttori consecutivo in Formula Uno; i Milwaukee Bucks, campioni NBA per la seconda volta, a mezzo secolo di distanza dalla prima; infine, la Nazionale cinese di tuffi, che durante l’ultima Olimpiade di Tokyo ha vinto 12 medaglie (7 ori e 5 argenti), andando a podio in tutte le gare disponibili.

Euro 2020, Italia campione d’Europa. Donnarumma eletto miglior giocatore della manifestazione (Photo Credit: pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio).

Laureus Sports Awards 2022: Valentino Rossi “Sport Icon Award”

La Nazionale azzurra non è la sola rappresentante italiana premiata agli “Oscar del calcio”. Anche Valentino Rossi ha avuto il suo riconoscimento, dopo aver ricevuto ben altre otto nominations in carriera e aver già collezionato due premi (“Sporting inspiration” 2006; “Comeback of the year” 2018).

Rossi è stato nominato, quest’anno, “Icona dello Sport”, al culmine di una carriera che l’ha visto vincere nove titoli Mondiali tra Classe 125, 250, 500 e MotoGP, oltre a trionfare in 115 dei 235 GP disputati.

Il pilota di Tavuglia ha rappresentato molto di più dei suoi successi in pista: per anni, è stato idolo di intere generazioni, che hanno seguito, appassionate, le sue battaglie mozzafiato in sella a Honda, Yamaha e Ducati, nonché esempio di correttezza e lealtà sportiva. Un ragazzo semplice, alla mano, che ha saputo far breccia nell’immaginario collettivo. In tal senso, il titolo di “Icona dello Sport” gli calza a pennello.

L’Italia celebra così un 2021 ricco di soddisfazioni e successi. Lo sport azzurro ha vissuto un’epopea forse irripetibile, suggellata dal record di medaglie olimpiche, paralimpiche e da altri tre titoli continentali, due nella pallavolo e uno nel softball.