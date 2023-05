LaLiga: risultati, marcatori e classifica della 33ª giornata 2-3-4/5/2023

LaLiga, risultati, marcatori e classifica della trentatreesima giornata di campionato.

Turno infrasettimanale per la Liga. La trentatreesima giornata è iniziata con la vittoria del Barcellona per 1-0 contro l’Osasuna. I blaugrana vincono grazie alla rete all’85’ di Jordi Alba e con i baschi che erano rimasti in dieci dal primo tempo per l’espulsione di Herrando. Al Barcellona manca davvero poco per poter ottenere il titolo.

Non dovrà faticare molto perché, qualche ora più tardi, arriva la sconfitta del Real Madrid contro la Real Sociedad per 2-0. Kubo e Barrenetxea condannano i Blancos che dicono definitivamente addio ad ogni speranza di riaprire il campionato. Per la squadra di Carlo Ancelotti, però ,c’è ancora una semifinale da gicoare in Champions League.

Il Real viene superato dai propri cugini dell’Atlético Madrid. I Colchoneros realizzano un’altra manita, questa volta contro il Cadice e vincono 5-1. La squadra del Cholo Simeone si prende il secondo posto e raggiunge a quota 60 gol fatti, gli stessi del Barcellona. Vittora importante per l’Europa per il Betis che vince a Bilbao contro l’Athletic.

In Liga viene fuori già il primo verdetto: l’Elche è già retrocesso nella Liga Adelante a soli 16 punti. Fatale è stata la sconfitta per 2-1 contro l’Almeria che, invece, è vicino alla salvezza. Rischia tanto anche l’Espanyol dopo la sconfitta per 3-2 contro il Siviglia. I catalani, tra l’altro ,erano anche in vantaggio per 2-1 ma si sono fatti riprendere dai padroni di casa prima con Ocampos e poi con Gueye.

Terza vittoria consecutiva il super Girona. 2-1 contro il Maiorca e si prende il settimo posto. La Conference League dista solamente cinque punti me è guerra aperta contro il Betis che non vuole rinunciare. La sfida si fa sempre più incandescente. Terzo KO consecutivo, invece, per il Valladolid contro il Rayo Vallecano e rischia la permanenza in Liga.

LaLiga, risultati della trentatreesima giornata

Martedì 2 maggio

Almeria-Elche 2-1 22′ Leo Baptistao (A), 52′ Embarba (A), Ponce (E)

Barcellona-Osasuna 1-0 85′ Jordi Alba

Real Sociedad-Real Madrid 2-0 47′ Kubo, 85′ Barrenetxea

Mercoledì 3 maggio

Valencia-Villareal 1-1 62′ Jackson (Vi), 72′ Lino (Va)

Atlético Madrid-Cadice 5-1 2′, 27′ Griezmann (A), 49′ Morata (A), 57′ Carrasco (A), 72′ Lozano (C), 73′ Molina (A)

Getafe-Celta Vigo 1-0 3′ Unal

Giovedì 4 maggio

Girona-Maiorca 2-1 45+2′ Bernardo (G), 80′ Muriqi (M), 84′ Castellanos (G)

Siviglia-Espanyol 3-2 22′ Gil (S), 29′ aut. Rekik (E), 43′ Puado (E), 69′ Ocampos (S), 88′ Gueye (S)

Athletic Bilbao-Betis 0-1 6′ Willian

Rayo Vallecano-Valladolid 2-1 48′ de Tomas (R), 80′ Camello (R), 84′ Leon (V)

LaLiga, classifica finale

1 Barcellona 82

2 Atletico Madrid 69

3 Real Madrid 66

4 Real Sociedad 61

5 Villarreal 54

6 Betis Siviglia 52

7 Girona 47

8 Athletic Bilbao 47

9 Rayo Vallecano 46

10 Osasuna 44

11 Siviglia 44

12 Maiorca 41

13 Celta Vigo 39

14 Almeria 36

15 Cadice 35

16 Real Valladolid 35

17 Valencia 34

18 Getafe 34

19 Espanyol 31

20 Elche 16