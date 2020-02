NBA 2019/20, Risultati 5 Febbraio: vittoria Lakers sugli Spurs, bene i Bucks

L’unica vittoria esterna di questa notte l’hanno conquistata i Bucks. Rockets ok sugli Hornets, i Nuggets hanno la meglio sui Blazers e i Lakers battono gli Spurs.

Sono quattro le partite che ci ha riservato questo turno di NBA. Cominciamo dalla sconfitta dei Pelicans per mano dei lanciatissimi Milwaukee Bucks 108-120. Uomo partita per i Pelicans è stato Ingram, l’unico in grado di fare sperare a lungo in una rimonta da parte dei padroni di casa. L’ala piccola ha chiuso con 32 punti messi a segno. Per quanto riguarda i Bucks invece, il solito trascinatore è stato Antetokounmpo con i suoi 34 punti e 17 rimbalzi.

Successo tra le mura del Toyota Center per gli Houston Rockets contro gli Hornets 125-110. Dopo aver costruito un vantaggio di 15 punti, Charlotte è lentamente crollata sotto i colpi di Harden e compagni. Ottima gara per Miles Bridge che oltre ai 20 punti messi a segno, ha fatto registrare anche il suo carreer high di rimbalzi recuperati con 15. Sempre tra le fila degli Hornets, 20 punti anche per Terry Rozier. Per i Rockets invece, è tornato ad essere devastante Harden, che ha annichilito la difesa avversaria segnando 40 punti e fornendo 12 assist per i compagni.

Netta imposizione dei Denver Nuggets sui Trail Blazers per 127-99. Nella partita che ha visto il ritorno tra i titolari di Murray, dopo l’infortunio alla caviglia, il protagonista è stato Jokic. Per il serbo 29 punti e 13 rimbalzi, mentre Murray è stato il secondo miglior marcatore dei Nuggets con 20 punti. Per quanto riguarda i Blazers, Lillard si è fermato a quota 21 e McCollum a 20.

Infine, nell’ultima sfida è arrivato un altro netto successo ovvero, quello dei Lakers sugli Spurs 129-102. Lo stacco decisivo è arrivato verso la quarta frazione, momento in cui San Antonio non è più riuscita a reagire. 36 punti per LeBron James, MVP della gara davanti a DeMar DeRozan che invece si è fermato a 28.

Di seguito i risultati della notte:

NEW ORLEANS PELICANS (20-31) @ MILWAUKEE BUCKS (43-7) 108-120

HOUSTON ROCKETS (32-18) @ CHARLOTTE HORNETS (16-35) 125-110

DENVER NUGGETS (35-16) @ PORTLAND TRAIL BLAZERS (23-28) 127-99

LOS ANGELES LAKERS (38-11) @ SAN ANTONIO SPURS (22-28) 129-102

