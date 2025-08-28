La roma non molla Tsimikas, Ziolkowski in arrivo nella capitale

La Roma accelera sul mercato e punta dritta a Kostas Tsimikas. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivati segnali incoraggianti dal Liverpool, che avrebbe aperto alla possibilità di un prestito secco per il terzino greco. Una svolta inattesa che potrebbe cambiare radicalmente la trattativa e consentire ai giallorossi di chiudere uno dei colpi più importanti di questa finestra di mercato.

Dopo l’arrivo ormai definito di Jan Ziolkowski, atteso a Roma per visite mediche e firma, la società capitolina è pronta a regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo di assoluto livello per la corsia mancina, un profilo che unisce esperienza internazionale, personalità e duttilità tattica.

Roma-Tsimikas: intesa col giocatore, si lavora sui dettagli

Il primo passo decisivo è stato fatto: Tsimikas ha già detto sì alla Roma, trovando un’intesa completa sull’ingaggio e sulla durata del contratto. Il greco ha scelto i giallorossi nonostante l’interesse di altri club europei, attratto dalla possibilità di giocare con continuità e di far parte di un progetto tecnico ambizioso.

Restava il nodo più complesso: convincere il Liverpool. Fino a pochi giorni fa, i Reds non prendevano in considerazione la formula del prestito, preferendo una cessione a titolo definitivo. Tuttavia, come riportato da Alfredo Pedullà, un incontro tra l’agente del giocatore e i dirigenti del club inglese ha portato a una storica apertura. Ora il prestito secco è sul tavolo e la Roma spinge per inserire un’opzione di riscatto per avere margine di manovra in futuro.

L’identikit di Tsimikas e perché è l’uomo giusto per Gasperini

Classe 1996, Kostas Tsimikas è approdato al Liverpool nel 2020, dove ha collezionato esperienze di alto livello sia in Premier League che in Champions League. Mancino naturale, è apprezzato per la sua spinta offensiva, la qualità nei cross e l’ottima fase difensiva. Può giocare sia come terzino sinistro classico in una linea a quattro, sia come esterno a tutta fascia in un sistema a tre, perfetto per il calcio di Gasperini.

La sua esperienza internazionale, unita alla capacità di adattarsi a più moduli, lo rendono un profilo prezioso per una Roma che cerca maggiore equilibrio e profondità sulla corsia mancina. Tsimikas, inoltre, garantisce immediatezza nell’impatto, non avendo bisogno di lunghi periodi di ambientamento.

Situazione di mercato: Roma protagonista negli ultimi giorni

L’operazione Tsimikas si inserisce in un contesto di mercato molto attivo per la Roma. Dopo aver chiuso per Jan Ziolkowski, giovane difensore centrale classe 2005 del Legia Varsavia, la società giallorossa punta a rafforzare sia il presente che il futuro. Il centrale polacco arriverà per circa 6 milioni di euro più 1,5 di bonus e ha già detto no a club come Udinese, Lione e Borussia Monchengladbach.

Ziolkowski è un difensore fisico e moderno, abituato a giocare in una linea a quattro ma con le caratteristiche ideali per inserirsi nella difesa a tre di Gasperini. Oltre alla solidità difensiva, possiede qualità nella conduzione palla al piede, utile per avviare l’azione dal basso. Un profilo che, insieme a Tsimikas, aumenterebbe notevolmente le opzioni tattiche a disposizione del tecnico.

Le prossime ore saranno decisive

L’apertura del Liverpool al prestito secco rappresenta un passo avanti fondamentale: ora la Roma cercherà di chiudere rapidamente, inserendo eventualmente l’opzione di riscatto per blindare il futuro del greco. L’obiettivo è consegnare a Gasperini un giocatore pronto, affidabile e in grado di alzare subito il livello competitivo della squadra.

Con Tsimikas e Ziolkowski, la Roma punta a rinforzare due reparti chiave, regalando al proprio allenatore qualità, esperienza e profondità tattica. Nelle prossime 48 ore potrebbero arrivare sviluppi decisivi e, salvo sorprese, la fumata bianca è sempre più vicina.