Napoli, infortunio Manolas: out circa 1 mese

Manolas infortunio. Emergenza in difesa per il Napoli. Kostas Manolas, difensore azzurro, è uscito dal campo per infortunio nel match perso contro il Genoa. Per lui si tratterebbe di un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Il greco si aggiunge alla lunga lista di indisponibili per Rino Gattuso che già dovrà fare a meno, in quel ruolo, di Kalidou Koulibaly perché positivo al Covid.

Continua il periodo no per il Napoli. La sconfitta a Marassi contro il Genoa ha complicato ulteriormente la situazione di Rino Gattuso. Come se non bastasse, a peggiore ancora di più il tutto, sono gli indisponibili che il Napoli ha. L’elenco è ricco di titolari. Kalidou Koulibaly è positivo al Covid e quindi in isolamento. Anche Dries Mertens è indisponibile per via di una noia muscolare.

A questi si aggiunge anche Kostas Manolas. L’ex Roma è uscito dolorante dal campo nel match di sabato sera dopo un duro scontro con Goran Pandev. Il giocatore non riusciva neanche a poggiare il piede a terra e, dopo degli accertamenti, si è evinto che si trattasse di un trauma consutivo distorsivo alla caviglia destra. Questo infortunio potrà tenerlo lontano dal campo per un bel po’ di tempo mettendo in seria difficoltà il tecnico.

Manolas infortunio, chance per Rrahmani

Con due giocatori importanti out a difesa, Rino Gattuso dovrà fare affidamento su Amir Rrahmani. Il kosovaro è entrato proprio al posto del greco contro il Grifone e potrebbe giocarsi un posto da titolare. Le prossime sfide che spettano al Napoli sono tutt’altro che semplici. C’è prima l’Atalanta a Bergamo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia e poi anche il big match di campionato contro la Juventus.

Manolas cercherà di accelerare i tempi per una ripresa lampo anche se sembra piuttosto impossibile. In questo caso Gattuso dovrà rivoluzionare l’assetto difensivo. Possibilità importante anche per Nikola Maksimovic che ha molte responsabilità sul primo gol del Genoa. Il serbo, infatti, potrebbe essere impiegato come difensore centrale, insieme a Rrahmani, vista l’indisponibilità del compagno di reparto.

