Kolarov dell’Inter, Hysaj del Napoli e Malinovskyi dell’Atalanta positivi al Covid-19 e Lazovic del Verona e Milinkovic-Savic della Lazio. Negativo Zapata del Genoa

Kolarov Malinovskyi Lazovic Milinkovic-Savic positivi – Continuano ad aumentare giornalmente la lista dei positivi al Coronavirus in Serie A. Il virus non risparmia nessun campionato ed incombe anche in quello italiano. Tra le squadre colpite c’è il Milan che, oltre al tecnico Stefano Pioli, ha riscontrato anche la positività del suo vice Giacomo Murelli. Domenica, contro il Napoli, dovrà ricorrere a Daniele Bonera, collaboratore tecnico.

Kolarov Malinovskyi Lazovic Milinkovic-Savic positivi, guariscono Zapata ed Immobile

Piove sul bagnato in casa Inter. Dopo i risultati poco soddisfacenti delle ultime partite, c’è anche un’altra cattiva notizia. Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Coronavirus. Il serbo è tornato in anticipo dagli impegni con la propria nazionale e dal tampone effettuato è risultato positivo. Antonio Conte dovrà fare a meno sia di lui ma anche di Marcelo Brozovic, colpito dal virus. Due assenze pesanti per il tecnico nerazzurro in vista della sfida di domenica prossima contro il Torino.

Anche nel Napoli la situazione sembra preoccupante. Ieri è risultato positivo Elseid Hysaj che era impegnato con la nazionale albanese. Il giocatore azzurro è rimasto in isolamento in Albania. Il terzino partenopeo, sui social, ha affermato di stare bene e di essere asintomatico.

A far destare preoccupazioni sono state anche le condizioni di Tiémoué Bakayoko. Il francese ha qualche linea di febbre ma nulla di allarmante. Secondo lo staff del Napoli si tratterebbe di semplice influenza e non di virus. Tuttavia l’ex Monaco è isolamento e sotto osservazione.

La Nazionale non risparmia neanche Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta. Il giocatore, impegnato con la nazionale ucraina, è stato messo in isolamento dopo la positività riscontrata al tampone. L’ex Genk non è l’unico nella nazionale ad essere positivo. In totale sono 8 i positivi tra lunedì e venerdì scorso. Per questo motivo la partita di Nations League tra Svizzera ed Ucraina è stata rinviata.

Focolaio nella nazionale serba: anche Milinkovic-Savic e Lazovic

Nella nazionale serba sembra essersi creato un vero e propri focolaio. Infatti è risultato positivo Darko Lazovic, centrocampista del Verona. Il giocatore scaligero è risultato positivo al tampone effettuato in nazionale. Lazovic salterà la sfida di Nations League di stasera contro la Russia.

Non è l’unico però in nazionale. Anche Sergej Milinkovic-Savic è risultato positivo al Covid. Una doccia fredda per la Lazio visto che il giocatore dovrà restare in Serbia in quarantena e salterà la sfida con il Crotone e le prossime in Champions League.

Negativo anche Cristian Zapata del Genoa, anche lui svolgerà alcune visite per constatare la guarigione. Il giocatore, però, dovrebbe essere a disposizione di Rolando Maran per la sfida di domenica con l’Udinese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS