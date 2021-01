Calciomercato Fiorentina: trattative per Kokorin, Maxi Gomez e Felipe Anderson

La Fiorentina sonda un po’ di nomi in vista del mercato invernale. C’è da invertire una brutta tendenza soprattutto in zona rete. Un giocatore offensivo serve sicuramente alla squadra. Sondaggi per Kokorin, Maxi Gomez e Felipe Anderson.

I nomi fatti sono di calciatori che militano in campionati esteri. Come ha appena riferito la Gazzetta dello Sport, ci sono vecchie conoscenze del campionato italiano.

Il calciatore russo Kokorin ha ventinove anni e milita nello Spartak Mosca. È un attaccante di peso, il quale dà il, meglio di sè se gioca dietro ad una punta. Ha doti importanti dal punto di vista tecnico, molto abile nel gioco palla a terra, oltre ad avere una velocità importante.

Sarà difficile ambientarsi in Italia, come ha ammesso Fabio Capello, suo allenatore ai tempi in cui dirigeva la nazionale russa.

L’altro è Felipe Anderson, ex calciatore della Lazio, transitato per il West Ham in Inghilterra ed ora in prestito al Porto. In Brasile agli inizi della sua carriera si è imposto come trequartista puro, salvo poi diventare nella squadra biancoceleste un esterno offensivo o centrocampista di fascia.

Attualmente in Portogallo non sta trovando molto spazio. Quindi sarebbe una buona opportunità per la viola.

Infine per la formazione di Prandelli ci sarebbe un’altro nome, ovvero quello dell’uruguayno Maxi Gomez, classe 1996, attualmente militante nel Valencia. Un giocatore molto forte fisicamente, bravo sia con i piedi che nel gioco aereo.

