Karsdorp rinnovo Roma. Rick Karsdorp ha rinnovato ufficialmente con la Roma fino al 2025. Il difensore olandese ha deciso di protrarre la sua avventura nella capitale dopo stagioni molto complesse. L’infortunio lo ha tenuto lontano per molto tempo dal campo ma questo non ha influito sul rinnovo. La moglie del giocatore lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.

Un altro rinnovo in casa Roma. Non solo Roger Ibañez, anche un altro giocatore ha deciso di continuare con la società capitolina. Si tratta di Rick Karsdorp, difensore olandese. Una grande soddisfazione per un giocatore che è stato affranto da continui stop. Karsdorp, però, si è sempre messo a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.

La Locomotiva, così lo chiamano, quest’anno ha totalizzato 23 presenze in campionato ed una rete, nella rimonta straordinaria contro lo Spezia. Karsdorp non ha mai mostrato a pieno le sue qualità, eppure Monchi aveva individuato in lui un grande talento, quando giocava ancora con il Feyenoord. In Eredivisie ha ottenuto buoni risultati ed è per questo che la Roma lo ha acquistato per quindici milioni.

Con il rinnovo, Karsdorp avrà la possibilità di poter giocare le sue carte. L’ufficialità non è ancora stata annunciata ma a rivelare il rinnovo è la moglie del giocatore, Astrid, tramite un video su Instagram. In quest’ultimo si vede il giocatore con il General Manager, Tiago Pinto, mentre scattano la foto con la maglia. Sembra essere tutto fatto ,si attendono solo comunicazioni della società.

Una boccata di ossigeno fondamentale per Karsdorp che ha dovuto affrontare anche altri problemi personali. Tra questi la malattia del figlio che però sembra star meglio. Il rinnovo potrebbe essere la giusta compensa, oltre che la giusta spinta, per far rinascere un giocatore su cui la Roma ha sempre creduto molto. Karsdorp vuol far vedere il suo potenziale ed essere uno dei grandi protagonisti della prossima stagione.

