Juventus-Torino, dichiarazioni pre partita, Allegri “Chiesa e Vlahovic domani non ci saranno, domani ci aspetterà una gara molto combattiva.”

Dopo l’ultimo pareggio contro l’Atalanta, la Juventus vuole assolutamente tornare al successo in campionato già dalla prossima gara che vedrà i bianconeri impegnati nel derby della mole contro il Torino.

Max Allegri – StadioSport.it

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino “Domani Torino molto cattivo, le squadre di Juric sono squadre molto fiche con le quali c’è sempre la necessità di battagliare molto. Inoltre, domani saremo senza Chiesa e Vlahovic e troveremo altre soluzioni per l’attacco, una di queste sarà Kean che sta molto bene e domani giocherà.”

Il tecnico ha poi continuato su Juric: “Per lui parlano i risultati che è riuscito ad ottenere e soprattutto che riesce sempre a fare un ottimo lavoro con i giovani. Juric chiede sempre il massimo dai propri giocatori e giocarci contro è sempre molto difficile. Non dobbiamo comunque vedere la partita di domani come un crocevia.”

Sulle condizioni di Vlahovic e Chiesa “Dispiace molto non poterli avere a disposizione per domani. Sono due giocatori che stanno crescendo molto e che stanno facendo molto bene. Vlhaovic ha mal di schiena, vedremo dai prossimi esami quando riuscirà a recuperare pienamente, ovviamente si spera quanto prima perchè c’è bisogno di lui. Chiesa ha fatto una risonanza che non ha riportato nulla a livello muscolare, ma continua ad avere questo fastidio che si porta dietro da ieri. Siccome l’ho visto un po’ preoccupato, dopo esserci confrontati abbiamo deciso di tenerlo fuori. Il mio obiettivo è avere giocatori totalmente sani in rosa, non so se entrambi decideranno di non andare in nazionale per recuperare pienamente, ma questo non è un mio problema.”

Sul Sassuolo: “A volte capitano delle partite dove vengono fuori degli errori che poi paghi con il risultato. Contro il Sassuolo abbiamo creato molto di più rispetto alla gara con l’Atalanta, ma abbiamo comunque perso, queste sono cose che capitano nell’arco di una stagione. Il nostro percorso terminerà il 26 maggio e per noi adesso è fondamentale restare attaccati alle prime quattro.”

Il tecnico livornese ha poi concluso spendendo due parole sul caso Pogba: “Dispiace molto per la positività, ma noi continueremo ad attendere gli ulteriori sviluppi. Parlare adesso dell’accaduto sarebbe molto inutile. Umanamente però mi dispiace molto.”