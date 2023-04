Juventus-Sporting, Allegri: “Bisognerà avere grande rispetto per lo Sporting, l’Europa League è un nostro obiettivo, Vlahovic deve stare sereno il gol arriverà.”

La Juventus di Max Allegri tornerà a confrontarsi in Europa League giovedì sera nel primo turno dei quarti contro lo Sporting Lisbona, i bianconeri hanno tutte le intenzioni di strappare un successo dinanzi ai propri tifosi per poter fare un primo passo verso la semifinale.

Massimiliano Allegri ha rilasciato le proprie dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match contro i portoghesi, iniziando con un’analisi della gara “Lo Sporting è una squadra molto forte che nelle ultime 11 gare non ha mai perso, portando a casa 7 vittorie e 4 pareggi. Il loro allenatore è giovane e molto preparato, è riuscito a riportare in vetta il club dopo 19 anni. Bisognerà avere grande rispetto e grande attenzione. Domani sarà una partita dove si dovranno creare i giusti presupposti per riuscire a passare poi il turno a Lisbona.”

Il tecnico livornese ha poi risposto ad una domanda rivoltagli sul nervosismo percepito all’interno del gruppo bianconero dopo gli scontri con l’Inter e la lite tra Paredes e Allegri. “Quello che è successo contro l’Inter non è bello da vedere, poi in Italia si tende sempre ad accentuare tutto, si tende sempre ad usare parole sbagliate su cose che possono essere considerate normali. Ci è dispiaciuto molto per quanto accaduto, Cuadrado non ha mostrato molta maturità, sono cose che non devono assolutamente ripetersi. Per quanto riguarda la questione Paredes, la giornata di Pasquetta è stata molto bella, abbiamo avuto modo di parlare molto tra di noi. È normale che per chi gioca meno ci sia un po’ di frustrazione e che possa esserci anche del nervosismo, fa parte del gioco. Tutti devono essere concentrati. Io quando scelgo gli undici da mandare in campo lo faccio sempre in funzione del bene della squadra, magari a volte sbagliando. Sono contento della sua reazione, vuol dire che ci tiene e che vuole dimostrare di far bene.”

Sulla potenziale vittoria dell’Europa League “Vincere una gara può essere semplice, ma vincere una competizione non lo è affatto. L’Europa League per noi è molto importante perché rappresenta un’altra via per arrivare in Champions League, ma ci sono squadre molto forti e bisogna essere molto bravi. Il nostro obiettivo resta quello di tornare a giocare una finale, mancano ancora quattro partite, adesso pensiamo alle prossime due.”

Allegri ha poi concluso sulle critiche rivolte a Vlahovic nell’ultimo periodo “Le critiche in Italia ci saranno sempre, ci sono state anche per Cristiano Ronaldo. Un attaccante viene valutato per i gol, stava facendo molto bene e sono sicuro che prima o poi il gol lo ritroverà. Ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui la palla non entra, succede a tutti nell’arco di una carriera, lui deve stare sereno.”