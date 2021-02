Juventus-Roma Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 06-02-2021

Domani alle ore 18:00 la Juventus ospiterà la Roma all’Allianz Stadium nella partita che vale la ventunesima giornata di Serie A.

I bianconeri sono lanciatissimi ed in settimana hanno ottenuto una vittoria pesante in Coppa Italia, battendo 2-1 l’Inter in Coppa Italia. La Juventus viene da ben 5 successi consecutivi in tutte le competizioni ed va a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo aver battuto Bologna e Sampdoria.

La Roma, dopo aver toccato il punto più basso perdendo in Coppa Italia dallo Spezia, si è ripresa infilando anch’essa due vittorie consecutive in campionato contro Spezia e Verona. Per i giallorossi la sfida contro i bianconeri è la prova del nove, considerando che fino ad oggi non hanno vinto alcun big match.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Roma

Pirlo dovrà rinunciare ancora a Dybala, mentre Ramsey resta in dubbio per questa partita ed il tecnico scioglierà le riserve sul gallese in conferenza stampa. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla vittoria di San Siro con Szczesny che torna in porta, Bonucci e Chiellini riprenderanno il loro posto al centro della difesa con Cuadrado e Danilo sulle corsie laterali. A centrocampo si rivedrà la coppia formata da Arthur e Rabiot, col francese favorito su Bentancur, mentre sugli esterni spazio a McKennie e Chiesa. In attacco sarà Morata il partner di Cristiano Ronaldo.

Fonseca non avrà a disposizione l’infortunato Smalling, mentre Pellegrini è squalificato dopo l’ammonizione rimediata contro il Verona. Sarà 3-5-2 per i giallorossi con Pau Lopez tra i pali, in difesa Kumbulla sostituirà Smalling al fianco di Mancini e Ibanez. A centrocampo Karsdorp e Spinazzola saranno gli esterni, mentre nel mezzo si muoveranno Villar, Cristante e Veretout. In avanti, Dzeko partirà dalla panchina con Borja Mayoral a guidare l’attacco assieme a Mkhitaryan.

Probabili formazioni Juventus-Roma

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

ROMA (3-5-2): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Cristante, Veretout, Spinazzola; Borja Mayoral, Mkhitaryan. All. Paulo Fonseca

Dove vedere Juventus-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Roma, partita valevole per la ventunesima giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport (canale 253) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Roma in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Roma utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Roma

I precedenti a Torino tra Juventus e Roma dicono in maniera abbastanza netta di una superiorità della Vecchia Signora. I bianconeri si sono imposti in 63 delle 97 partite disputate a Torino, mentre i giallorossi hanno portato via i tre punti solo in 13 occasioni, con soli 21 pareggi.

L’ultimo successo della Roma a Torino risale allo scorso anno quando, in una partita ininfluente a livello di classifica visto che era l’ultima giornata, i giallorossi si imposero 3-1 in rimonta con doppietta di Perotti e rete di Kalinic.

La vittoria ha permesso comunque alla Roma di interrompere una striscia negativa di ben 10 sconfitte consecutive in casa Juventus tra campionato e Coppa Italia. Ripetere l’impresa, visto il momento che sta vivendo la Juventus, non sarà facile per la Roma che quest’anno in trasferta ha raccolto solo 13 punti su 27 disponibili, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte.

In casa, invece, la Juventus ha lasciato punti solo con Verona, Atalanta e Fiorentina, vincendo sei gare e raccogliendo 20 punti sui 27 disponibili. La Roma è comunque in ripresa e la partita si prospetta difficile per entrambe le formazioni.

