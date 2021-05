Juventus: record trofei per Buffon, Pirlo e Cristiano Ronaldo

La Coppa Italia conquistata ieri ha sancito anche la conquista di altri record per tre leggende come Buffon, Pirlo e Cristiano Ronaldo.

La Juventus si gode la vittoria in Coppa Italia. Il 2-1 contro l’Atalanta ha reso meno amara una stagione che, dopo nove anni, l’ha vista esautorata dal trono di campione d’Italia. Ottima la prova degli uomini di Pirlo che vincono grazie a una prodezza di Kulusevski e a un gol decisivo di Chiesa.

Ma la partita di ieri non è coincisa soltanto con la conquista del secondo trofeo stagionale. È stata l’occasione per festeggiare tre record raggiunti da altrettante leggende del calcio mondiale: Buffon, Pirlo e Cristiano Ronaldo.

Andrea Pirlo: Coppa Italia alla Juve sia da allenatore che da calciatore

Cominciamo dal mister, tra i più vituperati in un’annata che l’ha visto spesso addossarsi colpe, forse ben oltre le proprie responsabilità. Il successo raggiunto ieri gli consegna un posto nel guinnes dei primati per essere uno dei quattro allenatori in grado di vincere la Coppa Italia sia da calciatore (2014-15) che da allenatore della Juventus. Tra i suoi predecessori, tre nomi illustri: Carlo Parola, vincitore di una Coppa da giocatore (41-42) e due da allenatore (1959 e 1960); Luis Monti, vincitore nel ’38 da giocatore e nel ’42 da allenatore; infine, Dino Zoff, che vinse la Coppa nel ’90 guidando la Juventus dalla panchina, mentre da giocatore ne vinse due (’79 e ’83).

Gigi Buffon: dieci Coppe Italia. Come il “Mancio”

Nel giorno della sua ultima partita in bianconero, Gianluigi Buffon festeggia anche la sesta Coppa Italia messa in bacheca (cinque con la Juve, una col Parma). Solo Roberto Mancini ha saputo eguagliarlo. L’attuale CT dell’Italia ne vinse quattro ai tempi della Sampdoria e due con la maglia della Lazio. A Buffon, che già detiene il record di vittorie in Supercoppa italiana, non resta che spingere ancora più in là l’asticella: vincere la settima? Possibile. Soprattutto se l’incoscienza del ragazzino dovesse prevalere sul buonsenso che, alla soglia dei 44 anni, suggerisce la necessità di ritirarsi.

Cristiano Ronaldo: re in Italia, Spagna ed Inghilterra

Nella serata dei record non può mancare lui: Cristiano Ronaldo. Il portoghese da 101 gol in 133 partite, l’uomo dai cinque Palloni d’oro e dalle cinque Champions, diventa ora l’unico ad aver vinto Coppa, campionato e Supercoppa in tre paesi diversi: Italia, Inghilterra e Spagna. C’è riuscito col Manchester United nell’arco di sei stagioni (2003-2009), Real Madrid nell’arco di nove anni (2009-2018) e ieri ha completato l’impresa alla Juventus, con la quale ha vinto cinque trofei in tre anni.

Questo a dimostrare che c’è motivo di gioire anche in una stagione che appare nera, per diversi motivi. La Juventus ripartirà dal successo di ieri per preparare al meglio l’ultima partita e provare ad entrare in Champions. Da lì in avanti, sperano i tifosi bianconeri, sarà tutta un’altra storia.

