Juventus-Psv, dove vedere il match valido per la 1ª giornata di Champions League 2024-25 La partita si giocherà martedì 17 settembre alle ore 18:45 presso l'Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Psv, 1° giornata di Champions League

Juventus-Psv. E’ la prima sfida tra queste due formazioni, mentre l’ultima squadra olandese che hanno affrontato i bianconeri è l’Ajax, nella stagione di Champions 2018-19. In quell’occasione, nel doppio turno dei quarti di finale, persero con il risultato complessivo di 2-3.

Il PSV ha giocato fino ad ora sei trasferte contro squadre italiane e non ha mai vinto. Ha ottenuto due pareggi e quattro sconfitte, avendo segnato solo due reti in queste sei partite.

La Juventus ha perso solo due delle sfide contro squadre olandesi negli undici incontri disputati. 6 vittorie, 3 pareggi ed appunto 2 sconfitte. Una di queste due sconfitte è arrivata nell’ultima sfida, il ritorno dei quarti di finale contro l’Ajax.

La Juventus è al sesto posto come presenze in Champions League, dietro Real Madrid, Benfica, Ajax, Dinamo Kiev e Bayern Monaco. Il PSV ha vinto solo due delle ultime 22 partite della Champions League, ma queste uniche vittorie sono state ottenute nel girone dello scorso anno

Dopo un anno senza, c’è tanta voglia dei tifosi bianconeri di vedere la propria squadra ben figurare in questa competizione. Una nuova formula a girone unico, con due partite in più rispetto alle edizioni precedenti.

Juventus-Psv. Bianconeri che vengono da due pareggi consecutivi in campionato, con zero reti all’attivo. Questa situazione non è delle migliori per affrontare una formazione che sta viaggiando fortissimo nella Eredivisie. Punteggio pieno dopo 5 incontri, 15 punti, 20 gol fatti e solo 3 subiti. La formazione guidata da Peter Bosz sembra non aver rivali nella lotta per il titolo quest’anno, anche se nella Champions League manca dalla stagione 2018-19.

Thiago Motta dovrà essere pronto a caricare i suoi e sbloccarli dopo l’ultimo passo falso in campionato. Una reazione, una nuova sfida per tastare la consistenza dei bianconeri sul palcoscenico più grande d’Europa. Il tecnico, alla vigilia del match, ha lasciato alcune importanti dichiarazioni per caricare il gruppo:

“La strada è quella giusta, i ragazzi hanno sempre il giusto atteggiamento sia in allenamento che durante le partite. Sicuramente domani abbiamo una bellissima opportunità per fare una grande prestazione. Cosa servirà? Esperienza, entusiasmo, tecnica e fisico, servirà tutto. Il calcio è semplice: ci sono undici che attaccano e undici che difendono. Dobbiamo capire i momenti della gara e gestire la palla nel modo giusto”

Dove vedere Juventus-Psv in diretta TV e streaming:

Data: 17 Settembre

17 Settembre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Sky Sport

Streaming: Now

Juventus-Psv, match della 1ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY. In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252, così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

La telecronaca di Juventus-Psv è a cura di Federico Zancan affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Juventus Psv, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Psv in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Psv le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; K. Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.

PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior; Tillman, Schouten, Veerman; Lozano, De Jong, Bakayoko. All.: Bosz.

