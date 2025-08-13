Juventus – Juve Next Gen in Diretta Live dove vederla e Formazioni Ufficiali

Torna il tradizionale test in famiglia per la Juventus di Igor Tudor, che sfiderà la Juventus Next Gen in una partita amichevole ricca di curiosità e utile per preparare la nuova stagione. Dopo anni a Villar Perosa, anche quest’anno l’evento si svolgerà all’Allianz Stadium di Torino, offrendo ai tifosi bianconeri l’occasione di vedere da vicino i propri beniamini nella prima uscita casalinga stagionale.

Data, orario e luogo della partita

Partita: Juventus–Juventus Next Gen

Juventus–Juventus Next Gen Data: mercoledì 13 agosto 2025

mercoledì 13 agosto 2025 Orario di inizio: 18:30

18:30 Stadio: Allianz Stadium, Torino

L’amichevole sarà un banco di prova importante per il tecnico Igor Tudor, pronto a testare schemi e condizione fisica, ma anche un momento di festa per il pubblico, che potrà applaudire i nuovi acquisti e osservare i talenti emergenti della Next Gen.

Juventus–Juventus Next Gen: dove vederla in TV

La diretta dell’incontro sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, disponibile su:

Smart TV compatibili

Console PlayStation 4/5 e Xbox One / Series X / Series S

e TIMVISION Box

Dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast

Gli abbonati sia a DAZN che a Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1 (numero 214 di Sky).

Juventus–Juventus Next Gen: diretta streaming

La partita sarà visibile in streaming su DAZN, accessibile tramite:

Smartphone e tablet (iOS e Android)

PC e notebook

Dispositivi mobili come iPhone e iPad

Basterà collegarsi all’app ufficiale o al sito di DAZN con le proprie credenziali per accedere alla diretta.

I convocati della Juventus e della Next Gen

I convocati della Juventus: 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Nico Gonzalez, 12 Arthur, 15 Kalulu, 16 McKennie, 18 Kostic, 19 Thuram, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 30 David, 33 Djalo, 40 Rouhi, 44 Mancini, 45 Ventre.

I convocati della Next Gen: 4 De Jesus Gomes, 5 Macca, 6 Ngana, 7 Puczka, 8 Owusu, 10 Anghelé, 11 Amaradio, 12 Huli, 13 Gonzalez, 14 Di Biase, 15 Savio, 16 Faticanti, 17 Guerra, 19 Vacca, 20 Pugno, 21 Crapisto, 22 Mangiapoco, 23 Scaglia, 24 Van Aarle, 26 Pagnucco, 27 Deme, 29 Fuscaldo, 30 Florea, 31 Martinez Crous, 32 Turicchia, 33 Perotti, 34 Turco, 35 Cerri, 36 Pietrelli, 41 Cudrig, 45 Adzic.