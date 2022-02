Juventus, infortunio McKennie: stagione finita?

Juventus, McKennie uscito per infortunio dalla sfida contro il Villarreal: lesione del secondo e terzo metatarso sinistro. Si teme stop di almeno due mesi.

Il pareggio della Juventus contro il Villarreal in Champions League rischia di lasciare seri strascichi nella squadra di Massimiliano Allegri. Weston McKennie è infatti uscito di scena a 10 minuti dalla fine della sfida dopo aver subito un intervento diretto sulla caviglia da parte di Estupinian.

Accompagnato fuori dal campo dai membri dello staff tecnico, il centrocampista statunitense si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali, la cui diagnosi non può far certo piacere all’allenatore bianconero: lesione del secondo e terzo metatarso del piede sinistro. Infortunio che può costare minimo due mesi di stop, se non addirittura pregiudicare il resto della stagione.

McKennie ha segnato quattro gol in questa stagione, risultando il centrocampista più prolifico a disposizione di Max Allegri. La sua assenza si farà assolutamente sentire, visto che il livornese ha spesso puntato sul calciatore statunitense.

L’infortunio di McKennie dovrebbe rilanciare a tempo pieno Arthur, che sta faticando a trovare continuità di spazio e prestazioni. Sono solo dodici le presenze accumulate sin qui in campionato, una sola da titolare nelle ultime quattro partite disputate.

Il regista verdeoro avrà l’occasione di mettersi in mostra agli occhi del mister. Suo il compito di prendere la squadra per mano e guidarla al successo.

