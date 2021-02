Juventus, infortunio Chiellini: ecco quando rientra

Bene, ma non benissimo: l’infortunio rimediato ieri sera da Giorgio Chiellini, nella gara contro il Porto, costringerà la Juventus a fare a meno del proprio capitano per le gare contro Crotone, Verona e Spezia.

Chiellini ha lasciato il campo dopo trentacinque minuti a Merih Demiral, poiché lamentava un fastidio al polpaccio destro. Sensazioni negative dissipate dagli esami strumentali effettuati stamattina. Per il centrale si escludono lesioni, mentre nuovi accertamenti verranno effettuati nei prossimi giorni per acclararne gli esatti tempi di recupero.

Si parla di uno stop lungo al massimo un paio di settimane, che dovrebbe dunque permettere a Chiellini di rientrare in campo per la sfida contro il Porto in Champions League. Esclusi problemi gravi anche per Bentancur e Morata, che hanno svolto semplici controlli di routine. La Juventus può dunque sorridere, anche se a metà. La sconfitta col Porto ha messo in mostra una squadra senza idee, incapace di scardinare il muro avversario e, ciò che più conta, disattenta in fase difensiva. Bisogna cambiare passo per salvare una stagione che rischia di essere un totale fallimento. Il prossimo mese sarà cruciale, col ritorno degli ottavi di Champions e la corsa Scudetto che entra nel vivo. Potrebbe essere l’ago della bilancia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS