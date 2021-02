Juventus, i tifosi chiedono la rimozione della stella di Antonio Conte dopo il dito medio

Il dito medio mostrato al presidente Agnelli (?) l’altra sera ha indignato i tifosi juventini che ora chiedono la rimozione della stella di Antonio Conte dall’Allianz Stadium.

C’eravamo tanto amati: così potrebbe riassumersi la vicenda che a distanza di due giorni dalla sfida di Coppa Italia tra Juventus ed Inter continua a tenere banco negli ambienti calcistici de nostro paese. Ovviamente l’omonimo film del 1974 con Vittorio Gassman e Nino Manfredi nulla ha a che vedere con gli episodi verificatisi durante il match tra bianconeri e nerazzurri durante il quale, in seguito a continui insulti piovuti dall’area juventina, Antonio Conte ha risposto con un bel dito medio indirizzato non si sa bene a chi alla fine del primo tempo.

Antonio Conte: i tifosi della Juventus chiedono la rimozione della sua stella dallo Stadium.

Il tecnico leccese e la Juventus non sono più in ottimi rapporti, questo è ormai noto, ma quel che intristisce di più è vedere come i tifosi della squadra torinese non abbiano più stima e rispetto per una personalità che, prima da calciatore e poi da allenatore, ha contribuito in maniera indubbiamente importante ai successi del club. Ora, lungi da noi parlare di maleducazione di una o dell’altra parte, perché un brutto episodio non fa certo una storia, ma quel che ci domandiamo è: è davvero necessaria la rimozione della stella di Antonio Conte dall’Allianz Stadium?

I tifosi la chiedono a gran voce (come nel 2019) e sebbene il presidente Agnelli non abbia ancora proferito parola sulla faccenda, è probabile che la richiesta verrà quantomeno ascoltata stavolta (due anni fa il numero uno bianconero aveva sviato la faccenda). Le storie d’amore possono finire, è normale, ci si può anche odiare, va bene, ma quel che non dovrebbe accadere mai è che un passato fatto di bei momenti venga rovinato da un futuro fatto di scelte ovviamente diverse per entrambe le parti. In conclusione quindi non sappiamo se la Juventus procederà o meno alla rimozione della stella di Conte dallo Stadium, ma quel che è certo è che la società piemontese e il tecnico salentino non si “amano” più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS