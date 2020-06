Juventus: Higuain out anche contro il Napoli? Allenamento personalizzato per Chiellini, Ramsey verso il recupero

La Juventus è al lavoro per preparare la finale di Coppa Italia contro il Napoli in programma mercoledì 17 all’Olimpico di Roma. Dopo il Milan, Higuain rischia di saltare anche la sfida contro i partenopei, si tenta di recuperare Ramsey. Allenamento personalizzato per Chiellini.

A due giorni di distanza dall’atto finale della Coppa Italia, la Juventus è al lavoro alla Continassa per prepararsi al meglio alla sfida contro il Napoli, diventata ormai un classico del nostro calcio.

Contro i partenopei, i bianconeri dovranno ancora fare a meno di Gonzalo Higuain. Nonostante gli esami abbiano dato esito negativo riguardo a lesioni muscolari, l’argentino sta lavorando ancora a parte e Sarri non vuole rischiare il Pipita, considerato l’elevato numero di partite che si dovranno giocare di qui a fine Luglio.

Per la finale di Coppa Italia si tenterà di recuperare quantomeno Aaron Ramsey, con il gallese che si è allenato anch’egli a parte nella giornata di ieri. Il centrocampista ex Arsenal, però, ha dato più segnali positivi rispetto ad Higuain e le possibilità che possa essere quantomeno convocato ci sono.

Da valutare le condizioni di Chiellini che sta continuando a seguire un allenamento specifico. Il capitano bianconero scalpita per tornare in campo, ma in vista dei tanti impegni ravvicinati va preservato e non rischiato.

Questa mattina è previsto un nuovo allenamento alla Continassa per la Juventus, con Sarri che osserverà attentamente i tre giocatori in questione. Al momento, Ramsey è l’unico dei tre con maggiori chance di essere della partita a Roma, ma nei prossimi giorni se ne saprà di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS