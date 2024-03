Video Highlights Juventus-Genoa 0-0 : Sintesi 17-03-2024

Video Gol e Highlights Juventus-Genoa 0-0 , 29° giornata di Serie A: finisce a reeti bianche fra le due squadre.

Bianconeri che non riescono a passare in vantaggio, nonostante un secondo tempo giocato in maniera più offensiva e dopo aver preso due pali!

Rossoblu che guadagnano un punto dopo due sconfitte consecutive!

Juventus-Genoa, 16° giornata Serie A 5-12-2021.

Sintesi di Juventus-Genoa 0-0 :

Match che inizia con gli ospiti propositivi. Al secondo minuto Vasquez giunge al limite dell’area bianconera, cerca un destro verso la porta di Szczesny, ma la sfera termina sul fondo.

Quando scocca il settimo minuto punizione per i rossoblu, con Gudmundsson mette in area un bel cross, trovando la testa di Bani. Il difensore azzurro indirizza il tentativo verso la porta di Szczesny, ma quest’ultimo è bravo a superarsi e a deviare in angolo.

A metà della prima frazione Chiesa viene fermato in area di rigore, ripartenza per i rossoblu con Retegui che prova la conclusione da posizione defilata al limite dell’area di rigore. La sfera viene controllata agevolmente da Szczesny!

Miretti dopo uno scambio con McKennie serve Gatti, il quale prova una conclusione velleitaria che Martinez non fatica a bloccare.

Poco dopo la mezz’ora un cross di Kostic al centro pesca Gatti, il quale calcia di prima a botta sicura con il sinistro, trovando la deviazione di Bani in angolo.

A cinque minuti dal termine ci prova Messias dal limite, il quale riceve sull’out di sinistra, si accentra e lascia partire un destro violento ma no preciso, con la sfera che termina alta.

Primo tempo che termina tra i fischi dei tifosi per la prestazione scialba dei bianconeri! Ripresa che vede i bianconeri farsi vedere subito in area di rigore. Vlahovic riceve una palla in verticale da Locatelli. L’ attaccante serbo serve Gatti che prova una conclusione da posizione defilata, trovando una deviazione in corner.

A metà della ripresa occasione pericolosissima creata dai bianconeri! Iling Junior prova una conclusione con il mancino da appena dentro l’area di rigore, ma la sfera colpisce il palo e termina sul fondo!

Vicino alla mezz’ora Cambiaso lavora un pallone sulla destra, crossa con il sinistro in area, dove Vlahovic gira di testa ma non riesce a trovare la porta!

Due minuti più tardi gran cross di Cambiaso che pesca Vlahovic, il quale gira di testa e la cui spizzata va vicina al palo di destra!

Quando scocca la mezz’ora altro cross di Cambiaso per Vlahovic, il quale stacca nuovamente di testa, ma troppo in anticipo e non riesce ad arrivare verso la porta!

Al novantesimo minuto Yildiz mette una palla verso Kean, il quale prova la conclusione dal limite dell’area trovando il palo!

Finisce sullo 0-0 la sfida tra i bianconeri e i rossoblu!

Highlights e Video Gol di Juventus-Genoa 0-0 :

Tabellino di Juventus-Genoa 0-0 :

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (83′ st Kean), McKennie (58′ st Rabiot), Locatelli, Miretti (78′ st Timothy Weah), Kostic (59′ st Iling Junior); Chiesa (59′ st Yildiz), Vlahovic. All. Allegri



GENOA (3-4-2-1): Martinez; De Winter, Bani (85′ st Cittadini), Vasquez; Spence, Badelj (85′ st Bohinen), Frendrup (69′ st Strootman), Messias; Gudmundsson (70′ st Malinovsky), Vitinha; Retegui (79′ st Ankeye). All. Gilardino

Arbitro : Antonio Giua (Olbia)

Ammoniti: Danilo (J), Cambiaso (J), Vitinha (G), Vlahovic (J)

Espulsione: Vlahovic (J)

