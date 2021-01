Juventus-Genoa Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 13-01-2021

Domani alle ore 20:45 comincia il cammino della Juventus in Coppa Italia, con i bianconeri che ospiteranno il Genoa all’Allianz Stadium.

La Vecchia Signora viene da tre successi di fila, l’ultimo contro il Sassuolo ed è intenzionata ad andare in fondo anche in Coppa Italia. La Juventus prende parte alle competizioni per vincerle ed anche con qualche cambio farà di tutto per ottenere il passaggio del turno.

Vittoria ossigenante contro il Bologna, invece, per il Grifone il cui obiettivo resta naturalmente la salvezza. Ciò non significa che il Genoa domani andrà a Torino per farsi una passeggiata, ma proverà comunque a fare un tiro mancino alla Juventus.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Genoa

In vista della gara contro l’Inter di domenica, Pirlo effettuerà alcuni cambi soprattutto in difesa. In porta ci sarà Buffon, in difesa Chiellini e Dragusin prenderanno i posti di Bonucci e Demiral, con quest’ultimo spostato a destra al posto di Danilo, mentre sulla sinistra sarà confermato Frabotta. A centrocampo Bentancur e Rabiot saranno i centrali con Kulusevski e Bernardeschi sulle fasce, mentre in attacco Morata sarà titolare al fianco di Cristiano Ronaldo, ma occhio a possibili sorprese.

Cambi anche per Ballardini che guarda anche alla difficile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Sarà 3-5-2 per il Genoa con Marchetti tra i pali, Bani, Radovanovic e Goldaniga comporranno il terzetto difensivo, Lerager, Badelj e Zajc agiranno a centrocampo, mentre Ghiglione e Czyborra si muoveranno sugli esterni. In avanti sarà Pjaca a far coppia con Scamacca, obiettivo di mercato proprio della Juventus che sicuramente prenderà altre informazioni sul ragazzo.

Probabili formazioni Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Radovanovic, Goldaniga; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Davide Ballardini

Dove vedere Juventus-Genoa in Diretta TV e Streaming Live

Juventus-Genoa, partita valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 e Rai 1 HD, con prepartita a partire dalle ore 20:30.

Sarà possibile vedere Juventus-Genoa anche in streaming live sulla piattaforma Rai Play, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Genoa

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Genoa in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Genoa

I precedenti tra Juventus e Genoa sono 65 e parlano nettamente a favore dei bianconeri che si sono imposti in 51 occasioni. Sono 11, invece, i pareggi mentre il Grifone è riuscito a vincere solamente in tre occasioni.

L’ultimo successo dei rossoblu in casa bianconera è arrivato nella stagione 1990-1991, con il Genoa che si impose per 1-0. In Coppa Italia, le squadre si sono affrontate l’ultima volta nel 2017, sempre negli ottavi di finale, con la Juventus che vinse 2-0 coi gol di Dybala e di Higuain.

In casa, la Juventus è il solito rullo compressore se non si considera l’uscita a vuoto contro la Fiorentina nell’ultima partita del 2020, mentre lontano da Marassi il Genoa fa fatica. L’obiettivo del Grifone, come detto, è la salvezza in campionato, ma Ballardini sa che una vittoria in coppa contro la Juventus potrebbe essere molto importante per l’umore della sua squadra.

