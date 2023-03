Juventus-Friburgo 1-0, Dichiarazioni post partita Allegri: “Creiamo tanto, ma concretizziamo poco, Vlahovic deve stare sereno, il gol arriverà.”

La Juventus di Max Allegri si aggrappa ancora una volta alla classe di Angel Di Maria che con un colpo di testa regala il successo ai bianconeri che vincono per 1-0 sul Friburgo.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, iniziando la sua intervista con un’analisi della partita “C’è la soddisfazione che siamo riusciti a mantenere la porta involata, abbiamo vinto contro un’ottima squadra e non era facile, potevamo sfruttare meglio tutte le occasioni che abbiamo creato. Bisogna migliorare sulla percentuale di gol fatti, perché creiamo tanto ma finalizziamo poco. Serve equilibrio in queste partite e la squadra ha difeso molto bene.

Il tecnico livornese ha poi continuato chiarendo le condizioni dei suoi giocatori “Chiesa sta abbastanza bene, bisognerà valutare domani così come Alex Sandro che ha avuto un problema al flessore, mentre Di Maria che ha sentito un crampo sul finale. Per quanto riguarda Pogba, noi in questo momento abbiamo bisogno di tutti, indipendentemente dal minutaggio, l’importante è che quando si viene chiamati in causa si facciano trovare pronti con le proprie caratteristiche per dare una mano alla squadra.”

Massimiliano Allegri ha poi concluso esprimendosi su Miretti e Vlahovic “Fabio rientrava da un infortunio e ha fatto 45’ minuti molto buoni. Per quanto riguarda Dusan, deve stare sereno prima o poi il gol arriverà, magari già domenica.”