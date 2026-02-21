Juventus – Como Diretta Tv e Streaming Live Serie A 26° Giornata

Dove vedere Juventus – Como in Diretta Tv e Streaming Live, 26° Giornata Serie A, Sabato 21 Febbraio ore 15:00.

La sfida tra Juventus e Como, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium di Torino, mette di fronte due squadre separate da un solo posto in classifica di Serie A con la Juventus 5° con 46 punti ed il Como 6° con 42 e accomunate dall’obiettivo di restare in corsa per un piazzamento tra le prime quattro.

I bianconeri, storicamente protagonisti del calcio italiano, mantengono un vantaggio di quattro punti sui lombardi, ma arrivano all’appuntamento in un momento delicatissimo della stagione.

La Juventus, infatti, è reduce da una pesante battuta d’arresto in Champions League dopo la trasferta negativa in Turchia contro il Galatasaray sconfitta 5 a 2, un risultato che ha compromesso seriamente le possibilità di proseguire il cammino continentale. Questo scenario aumenta la pressione sulla squadra torinese, chiamata a reagire subito in campionato per difendere la propria posizione e rilanciare le ambizioni stagionali.

Dall’altra parte, il Como si presenta a Torino con entusiasmo e fiducia, determinato a ridurre il distacco in classifica e a confermare il proprio ruolo di sorpresa positiva della stagione di Serie A. La sfida rappresenta quindi un passaggio cruciale per entrambe le formazioni, con punti pesanti in palio nella corsa alla qualificazione alle competizioni europee.

Formazioni Ufficiali di Juventus – Como:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. All. Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Baturina, Caqueret; Douvikas.. All. Fabregas.

Arbitro: Doveri; Assistenti: Perrotti – Rossi C.; Quarto ufficiale: Feliciani; VAR: Di Paolo; AVAR: Camplone

Dove vedere Juventus – Como in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Juventus – Como Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Juventus – Como di Sabato 21 Febbraio alle ore 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Juventus – Como su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Juventus:

La stagione europea dei club italiani, Juventus compresa, sta incidendo negativamente sul coefficiente UEFA della Serie A, riducendo con ogni probabilità a quattro i posti disponibili per la prossima Champions League. Un fattore che rende ancora più serrata la corsa al quarto posto e aumenta la pressione sui bianconeri, chiamati a difendere la propria posizione nelle ultime giornate.

La situazione si è complicata ulteriormente martedì, quando la Juventus ha subito una pesante sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray nell’andata dei playoff della fase a eliminazione diretta di Champions League. Un risultato che mette seriamente a rischio la qualificazione al turno successivo e obbliga la squadra torinese a un’impresa nella gara di ritorno.

Eppure, la partita di Istanbul sembrava inizialmente sotto controllo per i bianconeri. Teun Koopmeiners aveva firmato una doppietta portando la Juventus in vantaggio per 2-1 prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, la squadra è crollata sotto la pressione dei padroni di casa, subendo una rimonta netta e perdendo completamente il controllo del match.

La situazione è peggiorata ulteriormente con l’espulsione del subentrato Juan Cabal, episodio che ha evidenziato le difficoltà difensive della Juventus. Il Galatasaray ha poi chiuso i conti con una prestazione dominante, rendendo ancora più amaro il passivo per la formazione guidata da Luciano Spalletti.

La sconfitta europea rappresenta un duro colpo, soprattutto considerando che la Juventus era reduce da cinque partite consecutive senza sconfitte nelle competizioni UEFA sotto la gestione Spalletti, con tre clean sheet di fila che avevano rafforzato l’ottimismo attorno alla squadra.

Anche in campionato, i bianconeri arrivano da un risultato negativo nel Derby d’Italia contro l’Inter, perso per 3-2 a San Siro. Nonostante la reazione in inferiorità numerica, seguita all’espulsione discussa di Pierre Kalulu, la Juventus non è riuscita a evitare la sconfitta, un passo falso che ha rallentato la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante tutto, la squadra torinese resta pienamente in corsa: attualmente si trova a un solo punto dal quarto posto occupato dalla Roma, prossima avversaria in campionato. Inoltre, la Juventus può contare su un dato incoraggiante: è ancora imbattuta in casa in questa stagione di Serie A e non perde una partita di campionato a Torino da quasi un anno, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo nella volata finale.

Come arriva il Como:

Il Como si prepara alla delicata trasferta di Torino con precedenti storici sfavorevoli: l’unica vittoria esterna contro la Juventus risale infatti al lontano 1951. Tuttavia, il successo per 2-0 ottenuto allo Stadio Sinigaglia lo scorso ottobre ha rafforzato la fiducia dei biancoblù, alimentando concretamente le ambizioni europee della squadra lombarda in questa stagione di Serie A.

A meno di due anni dalla promozione dalla Serie B, il Como si è affermato come una delle realtà più ambiziose del campionato italiano. Grazie a investimenti importanti e a una crescita costante, il club è attualmente in corsa per un piazzamento tra le prime quattro e sogna anche uno storico trionfo in Coppa Italia, dopo aver conquistato l’accesso alla semifinale contro l’Inter.

Nonostante il percorso positivo, la formazione guidata da Cesc Fabregas sta attraversando il periodo più complicato della sua stagione in Serie A, con la striscia senza vittorie più lunga finora. Il pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta, nonostante la superiorità numerica, è stato seguito da una sorprendente sconfitta contro la Fiorentina, impegnata nella lotta salvezza, e da un altro pareggio contro il Milan.

La sfida contro i rossoneri, inizialmente destinata a disputarsi in Australia per via della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali a San Siro, si è poi giocata regolarmente in Lombardia. In un clima ancora teso dopo il precedente confronto, il Como è riuscito a portarsi in vantaggio grazie a Nico Paz, sfruttando un raro errore del portiere Mike Maignan, prima di subire il pareggio nella ripresa.

Nonostante il recente calo di risultati, il rendimento esterno resta uno dei punti di forza della squadra lariana. Il Como ha conquistato 19 punti in trasferta in questa stagione di Serie A, perdendo solo tre partite lontano da casa e mantenendo l’imbattibilità esterna nel corso dell’anno solare.

Con l’Atalanta in crescita e la concorrenza sempre più serrata nella corsa alla Champions League, la sfida contro la Juventus rappresenta uno snodo fondamentale per le ambizioni del Como. Un risultato positivo a Torino potrebbe rilanciare le speranze europee, mentre una sconfitta rischierebbe di complicare sensibilmente la rincorsa al quarto posto.

Pronostico Juventus-Como:

La sfida tra Juventus e Como all’Allianz Stadium si preannuncia più equilibrata del previsto, con entrambe le squadre alle prese con un momento delicato della stagione. Il pronostico più plausibile è un pareggio per 2-2, risultato che rifletterebbe le recenti difficoltà dei bianconeri e la competitività crescente della formazione lombarda.

La Juventus arriva all’appuntamento reduce da una serie di risultati negativi che hanno influito sul morale e sulla solidità della squadra. Le assenze di alcuni giocatori chiave e un evidente calo difensivo rappresentano fattori critici per la formazione guidata da Luciano Spalletti, che nelle ultime quattro partite ha subito ben 13 gol, un dato preoccupante per una squadra in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante l’imbattibilità casalinga in Serie A, che resta un elemento incoraggiante, la Juventus non sembra più avere la stessa compattezza mostrata nelle prime settimane sotto la gestione del tecnico italiano. Questo calo di rendimento potrebbe offrire al Como un’opportunità concreta per ottenere un risultato positivo anche in trasferta.

Dall’altra parte, il Como sta attraversando un leggero rallentamento dopo una prima parte di stagione sorprendente. La squadra di Cesc Fabregas ha iniziato a perdere punti preziosi, ma resta una formazione organizzata e capace di mettere in difficoltà anche le big del campionato.

Alla luce di questi fattori, un pareggio rappresenterebbe un risultato realistico e, tutto sommato, accettabile per entrambe le squadre. La Juventus riuscirebbe a mantenere la propria imbattibilità casalinga, mentre il Como confermerebbe la propria competitività nella corsa ai vertici della Serie A.