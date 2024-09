Fonte: https://blog.keliweb.it/2017/01/juventus-5-motivi-che-rendono-il-nuovo-logo-un-capolavoro-di-grafica-e-marketing/

Calciomercato Juventus. Bianconeri, che prima del gong finale della sessione, hanno dato una netta svolta al loro mercato, con acquisti di livello, in grado di puntare allo scudetto con più fermezza dopo quattro anni all’asciutto.

La prima novità di questa nuova stagione è rappresentata dalla guida tecnica. In panchina, dopo tre anni, non siede più Massimiliano Allegri. Il suo rientro tra i bianconeri, dopo i primi cinque anni, non ha dato gli esiti sperati. La formazione ha subito una involuzione in termini di qualità offensiva e di rendimento difensivo.

il cambio è sembrato più che doveroso. Quindi al suo posto Thiago Motta, reduce da una stagione sensazionale con il Bologna, terminata con la qualificazione alla Champions League, dopo ben 60 anni. Infatti l’ultima apparizione per il club felsineo fu nel 1964-65.

Calciomercato Juventus. La prima novità è rappresentata dal nuovo numero uno, un portiere italiano, giovane e promettente. Proveniente dalle giovanili dell’Inter, Michele Di Gregorio è il nuovo guardiano della porta bianconera per i prossimi dieci anni. Preso con un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. 4.5 subito e i restati 13,5 pagabili in tre esercizi, oltre a 2 milioni di eventuali bonus.

Uno degli acquisti più importanti da parte dei bianconeri risponde al nome di Douglas Luiz, centrocampista prelevato dall’Aston Villa per 50 milioni di euro più 1,5 di oneri accessori. Classe 1998, un calciatore dotato di buona tecnica, così come di altrettanto valida fisicità. Con un’altra operazione, differente da quest’ultima, fanno il percorso inverso Enzo Barrenechea per un cifra di 8 milioni fissa, unita a premi fino ad un massimo di 3 milioni e Samuel Iling Junior per 14 milioni + premi variabili fino a 3 milioni.

Calciomercato Juventus. Un altro centrocampista viene acquistato dai bianconeri. Si tratta di un altro elemento della famiglia Thuram, ovvero di Khéphren Thuram, per 20 milioni dati al Nizza.

Nella zona difensiva arriva Juan David Cabal, classe 2001 giunto dal Verona per 12 milioni tra fisso e bonus. Al calciatore sarà corrisposto uno stipendio pari ad 1,3 milioni di euro per i prossimi cinque anni.

Tra gli acquisti che sono piazzati nella Next Gen ci sono Vasilije Adzic (2006), David Puczka (2005), Federico Macca (2003). Arriva a Torino dal Lione Rayan Djahl, esterno offensivo che ha firmato un contratto di tre anni con i bianconeri.

Nella difesa, altro rinforzo per i bianconeri, con l’arrivo di Pierre Kalulu dal Milan, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Altri due colpi in entrata sono quelli di Nico Gonzalez dalla Fiorentina, mentre dal Porto arriva Francisco Conceicao in prestito secco. Gli altri due arrivi, per la Next Gen, sono Luis Semedo e Felix Afena Gyan dalla Cremonese.

Calciomercato Juventus. Per quanto riguarda le cessioni, quelle più importanti sono: De Sciglio in prestito gratuito all’Empoli, così come saluta la Vecchia Signora a titolo definitivo Kaio Jorge, ceduto al Cruzeiro per 7 milioni di euro più 30% sull’eventuale rivendita.

Altro nome importante che lascia la truppa bianconera è quello di Kean. Il calciatore viene ceduto definitivamente alla Fiorentina per per 13 milioni più 5 di bonus (due di questi sono facilmente raggiungibili).

Un difensore sulla bocca di tutti in questo periodo, quale Dean Huijsen, viene ceduto al Bournemouth a titolo definitivo, dopo aver giocato un anno in prestito alla Roma. Il prezzo concordato è quello di 15,2 milioni più 3 di bonus e percentuale sulla rivendita. Matias Soulé viene ceduto alla Roma per 25,6 milioni di euro, più quattro di bonus. Un altro calciatore che era presente in gruppo da diverso tempo è Rugani, il quale viene ceduto in prestito all’Ajax fino al 30 giugno 2025. Il giovane calciatore Hans Nicolussi-Caviglia lascia i bianconeri per trasferirsi al Venezia. infine Thiago Djalò si trasferisce in prestito al Porto fino al 30 giugno 2025.

ACQUISTI: Soulé (fp), Kaio Jorge (fp), Barrenechea (fp), Arthur (fp), Gonzalez (Sampdoria, fp), Huijsen (Roma, fp), Di Gregorio (Monza, def), Frabotta (Cosenza, fp), Aké (Yverdon Sport Fc, fp), Gori (Monza, fp), Barbieri (Pisa, fp), Douglas Luiz (Aston Villa, def), Amaradio (Derthona, def), Olivieri (Venezia, fp), Khéphren Thuram (Nizza, def), Adzic (Buducnost Podgorica, def), Scaglia (Sudtirol, def), Puczka (Admira Wacker, def), Macca (Entella, def), Djahl (Lyon, def), Quattrocchi (Estudiantes, def), Cabal (Verona), Papadopoulos (Genoa, p), Kalulu (Milan, p), Nico Gonzalez (Fiorentinam, def), Francisco Conceicao (Porto, p), Koopmeiners (Atalanta, def).

CESSIONI: Alex Sandro (fc), Rabiot (fc), Alcaraz (Southampton, fp), Kaio Jorge (Cruzeiro, def), Barrenechea (Aston Villa, def), Iling Junior (Aston Villa, def), Felix Correia (Gil Vicente, def), Kean (Fiorentina, def), Sersanti (Reggiana, p), Compagnon (Catanzaro, p), Garofani (Monopoli, def), Huijsen (Bournemouth, def), Soulé (Roma, def), Turicchia (Catanzaro, p), Barbieri (Cremonese, def), Frabotta (WBA, def), Aké (Yverdon Sport, def), Pecorino (Frosinone, p), Sekulov (Sampdoria, def), Rugani (Ajax, p), Nicolussi-Caviglia (Venezia, def), Miretti (Genoa, p), F. Gonzalez (Feyenoord, p), Muaremovic (Sassuolo, p), De Sciglio (Empoli, def), Hasa (Lecce, def), Nonge (Troyes, p), Djalò (Porto, p)

Calciomercato Juventus, rosa titolare dopo gli acquisti e le cessioni

L”undici titolare probabile dei bianconeri:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Gonzalez, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. Allenatore: Motta

