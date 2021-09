Juventus, calciomercato estate 2021: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Ecco tutti i trasferimenti del calciomercato estivo 2021 della Juventus con gli acquisti e le cessioni, la rosa aggiornata e il possibile 11 titolare

Il calciomercato estivo della Juventus non è stato particolarmente esaltante, con la società bianconera che ha puntato di più sui giovani per provare ad aprire un nuovo ciclo nei prossimi anni. In uscita, la Juventus ha piazzato molti giovani in prestito e cercato di liberarsi di qualche esubero di troppo.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il colpo più importante è stato a centrocampo con l’arrivo di Manuel Locatelli dopo una lunga trattativa con il Sassuolo. L’ex Milan è arrivato in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro pagabili in tre esercizi, più altri 12,5 milioni di euro in caso di raggiungimento di vari obiettivi.

Con la stessa formula è tornato a Torino anche Moise Kean, il cui riscatto è fissato a 28 milioni di euro, anche questi pagabili in tre esercizi. Per il prestito dell’attaccante classe 2000, la Juventus verserà nelle casse dell’Everton altri 7 milioni di euro, 4 milioni di euro quest’anno e 3 milioni di euro il prossimo anno.

Sempre in attacco è arrivato Kaio Jorge dal Santos per 3 milioni di euro, con 1,5 milione di euro che sarà versato nelle casse del club brasiliano quest’anno, mentre l’altra metà il prossimo anno. L’ultimo acquisto in entrata è stato Mohamed Ihattaren dal PSV per 5,5 milioni di euro, col trequartista ceduto poi in prestito alla Sampdoria.

Oltre ad Ihattaren, per quanto riguarda il mercato in uscita, la Juventus ha lasciato andare Cristiano Ronaldo che è tornato al Manchester United, sciogliendo i dubbi sul suo futuro negli ultimi giorni di questa sessione di mercato. Alla Juventus andranno 15 milioni di euro pagabili in 5 esercizi, generando un impatto negativo di 14 milioni di euro sul bilancio 2020-2021.

Quella di Ronaldo è stata l’unica cessione eccellente in casa Juventus che è riuscita a trattenere gente come Weston McKennie, che aveva molto mercato in Inghilterra, e Paulo Dybala che dovrebbe rinnovare presto il suo contratto. Le altre cessioni a titolo definitivo sono state quelle di Cristian Romero che l’Atalanta ha riscattato per 16 milioni di euro e che saranno pagabili in tre esercizi, e quella di Mehri Demiral, anche lui acquistato dalla Dea in prestito (3 milioni di euro ndr.) con diritto di riscatto

Oltre allo svincolato Buffon, hanno lasciato la Juventus a titolo temporaneo alcuni giovani Frabotta, andato all’Hellas Verona, Radu Dragusin, ceduto alla Sampdoria e Nicolò Fagioli, andato a farsi le ossa in Serie B alla Cremonese. Ha invece rescisso il suo contratto Douglas Costa, volato poi al Gremio

In totale la Juventus ha speso solamente 14,5 milioni di euro sul mercato, mentre ha incassato almeno 14 milioni di euro dalle cessioni. Un mercato povero in entrata ed in uscita, con il club bianconero che non è riuscito a piazzare alcuni esuberi quali Rugani e De Sciglio che restano dunque a disposizione di Allegri.

Acquisti:

Manuel Locatelli (c, Sassuolo)

Moise Kean (a, Everton)

Kaio Jorge (a, Santos)

Mohamed Ihattaren (c, PSV)

Cessioni:

Cristiano Ronaldo (a, Manchester United)

Mehri Demiral (d, Atalanta)

Cristian Romero (d, Atalanta)

Gianluigi Buffon (p, svincolato)

Douglas Costa (c, svincolato)

Stefano Gori (p, Como, in prestito)

Marko Pjaca (c, Torino, in prestito)

Gianluca Frabotta (d, Hellas Veron, in prestito)

Nicolò Fagioli (c, Cremonese, in prestito)

Radu Dragusin (d, Sampdoria, in prestito)

Mohamed Ihattaren (c, Sampdoria, in prestito)

Rosa:

PORTIERI: Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio

DIFENSORI: Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani, Giorgio Chiellini, Alex Sandro, Luca Pellegrini, Juan Cuadrado, Mattia De Sciglio

CENTROCAMPISTI: Manuel Locatelli, Arthur, Rodrigo Bentancur, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Weston McKennie

ATTACCANTI: Dejan Kulusesvki, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi, Paulo Dybala, Alvaro Morata, Kaio Jorge, Moise Kean

Undici titolare:

(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Ramsey, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala. All. Allegri

