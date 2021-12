Juventus-Cagliari: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-12-2021

Dove vedere Juventus-Cagliari 19° Giornata di Serie A 2021-2022 martedì 21 dicembre 2021 ore 20.45. La partita Juventus-Cagliari sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva assoluta su DAZN.

Reduce dalla bella e convincente vittoria contro il Bologna di Sinisa Mihajlović, che le ha permesso di portarsi, in attesa di Milan-Napoli di stasera, a meno cinque punti dal quarto posto dei partenopei, la Juventus di Massimiliano Allegri guarda avanti e mette nel mirino l’importantissimo match che, martedì sera alle 20.45, in occasione dell’anticipo serale della 19° giornata di campionato in Serie A (ultima del girone d’andata), la vedrà ospitare, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium, il triste Cagliari di Walter Mazzarri che, penultimo in graduatoria con appena dieci punti, giunge all’appuntamento coi bianconeri da una striscia di due sconfitte consecutive, entrambe per 4-0, contro Inter ed Udinese.

Juventus-Cagliari, 19° giornata Serie A 21-12-2021.

La posta in palio vale ovviamente tantissimo per entrambe le formazioni che, chiamate al successo per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi (la zona Champions per i piemontesi, la salvezza per i sardi) potrebbero dar vita ad un match interessante in cui non sono da escludere possibili sorprese. L’appuntamento, quindi, come detto, è all’Allianz Stadium martedì alle 20.45.

Come vedere Juventus-Cagliari in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Juventus-Cagliari

Competizione: Serie A

Data: martedì 21 dicembre 2021

Orario: 20.45

Canale Tv: DAZN Channel (numero 409 del Digitale Terrestre)

Streaming: DAZN (app e sito)

Juventus-Cagliari sarà visibile, a partire dalle 20.45 di martedì 21 dicembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. In tv, il match tra bianconeri e rossoblù sarà visibile esclusivamente su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate.

La telecronaca del match dell’Allianz Stadium sarà di Riccardo Mancini con commento tecnico di Dario Marcolin.

Altro metodo per assistere alla sfida tra piemontesi e sardi è il collegamento alla smart tv di un dispositivo come TimVision Box, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, l’incontro Juventus-Cagliari sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari

La radiocronaca di Juventus-Cagliari sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Juventus-Cagliari

Per quanto riguarda le formazioni, Allegri dovrebbe schierare i suoi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Szczesny in porta. Davanti a lui, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Centrocampo a tre con McKennie, Locatelli e Rabiot. In attacco, il tridente formato da Bernardeschi, Kean e Morata.

Mazzarri dovrebbe invece optare per un più classico 3-5-2. Cragno quindi in porta con, a fargli da schermo, Ceppitelli, Godin e Caceres. A centrocampo spazio a Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi e Lykogiannis. Davanti, la coppia composta da Joao Pedro e Keita Balde.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Bernardeschi, Kean, Morata.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Caceres; Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita. Allenatore: Walter Mazzarri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Juventus e Cagliari sono complessivamente 80 con un bilancio che parla di 43 vittorie dei bianconeri, 11 dei rossoblù e 26 pareggi. 121 i gol segnati dai piemontesi, 61 quelli messi a referto dai sardi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Cagliari-Juventus 1-3 dello scorso 14 marzo (Serie A 2020-2021). L’ultimo confronto all’Allianz Stadium risale, invece, al 2-0 in favore della Vecchia Signora datato 21 novembre 2020 (Serie A 2020-2021).

Gli isolani non battono le zebre dal 2-0 interno del 29 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). Da quando la Juventus gioca le sue partite interne all’Allianz Stadium, il Cagliari non ha mai vinto all’ombra della Mole. L’ultima vittoria del Casteddu in riva al Po risale infatti al 2-3 del 31 gennaio 2009 (Serie A 2008-2009). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo è l’1-1 dell’Allianz Stadium datato 10 maggio 2015 (Serie A 2014-2015).

