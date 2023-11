Juventus-Cagliari, dove vedere il match valido per la 12ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 5 novembre alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Cagliari sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Cagliari, 12° giornata di Serie A

Juventus-Cagliari. La formazione di Allegri viene dal quarto successo consecutivo in questa Serie A. Nell’ultima partita la squadra bianconera ha “parcheggiato l’autobus davanti alla porta”. Appena tre tiri sono bastati per poter vincere a Firenze e rimanere in scia dell’Inter (-2) che guida la classifica.

Bianconeri che hanno un esito piuttosto favorevole con la formazione sarda, dato che l’hanno battuta per ben 11 volte in 12 scontri diretti con una sola sconfitta.

Inoltre un altro dato interessante riguarda i clean sheet accumulati dai bianconeri. Sono sei le partite in cui non hanno subito reti, in cui hanno mantenuto la porta inviolata senza subire reti. Una serie che preannuncia nuove possibilità di lottare per lo scudetto.

Juventus-Cagliari. L’obiettivo sarà quello di rimanere nelle prime quattro al termine della stagione e garantirsi così l’accesso alla prossima Champions League. La formazione di Allegri è stata esclusa dalle coppe europee quest’anno per note questioni di plusvalenze.

Il Cagliari, a sua volta, ha dovuto aspettare ben dieci giornate prima di riuscire a portare a casa i tre punti. Ora sono tre le vittorie consecutive, di cui due in Serie A e una in Coppa Italia. Un mister esperto come Claudio Ranieri ha saputo stravolgere lo schieramento quel tanto che basta per farlo rendere al meglio. L’inserimento di Zappa ne è una prova concreta, visto che la sua prima rete in assoluto nella massima competizione nazionale ha permesso ai sardi di uscire dalla zona retrocessione.

Il Cagliari, dal canto suo, non è ancora riuscito ad ottenere una vittoria in trasferta in questo campionato (2 pareggi e 3 sconfitte). La formazione sarda ha perso tutte e sei le ultime trasferte disputate contro i bianconeri. Sembra difficile possa esserci un’inversione di tendenza.

Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta TV e streaming:

Data: 11 Novembre

11 Novembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Cagliari match della 12ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Cagliari in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Cagliari è a cura di Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Cagliari, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Cagliari, le ultimissime

Per la formazione di Allegri in porta ci sarà Szcesny, la difesa a tre composta da Gatti, Bremer e Rugani. Soluzioni tampone per via delle assenze prolungate di Alex Sandro, Danilo e De Sciglio. A centrocampo l’impego di Iling Junior come centrocampista, assieme a Miretti e Locatelli. McKennie sarà impiegato sulla sinistra, causa assenza di Weah per infortunio. In avanti Chiesa, Kean è in ballottaggio con Vlahovic per una maglia da titolare.

Il Cagliari, a sua volta, vedrà Scuffet in porta, difesa composta da Zappa e Obert sulle fasce, Goldaniga e Dossena al centro. Makoumbou, Prati e Deiola saranno i centrocampisti centrali, mnetre Jankto sarà il trequartista davanti alla coppia Oristanio e Luvumbo.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Iling Junior, Kostic; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert; Makoumbou, Prati, Deiola; Jankto; Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Ranieri