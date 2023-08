Juventus-Bologna dove vedere il match valido per la 2ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 27 agosto alle ore 18:30 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Bologna sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Bologna, 2° giornata di Serie A 2023/24

Juventus-Bologna. La formazione di Allegri ha dato dimostrazione di forza e consapevolezza nella prima giornata di questa nuova stagione. Ha vinto con sicurezza in quel di Udine, con un netto 0-3 e non lasciando possibilità, se non proprio una o due, agli avversari.

Chiesa e Vlahovic hanno segnato entrambi e sono pronti a sobbarcarsi il peso dell’attacco in questa nuova avventura. Quest’anno i bianconeri sono liberi da impegni infrasettimanali nelle coppe, quindi potrebbero avere un vantaggio nei confronti delle altre.

Juventus-Bologna. La rosa non è molto cambiata rispetto allo scorso anno, tranne per qualche giocatore che ha lasciato il gruppo per un cambio generazionale. La difesa è rimasta identica a quella dello scorso anno, gli innesti rilevanti sono stati fatti a centrocampo nelle zone laterali. Weah e Cambiasso, per via della loro giovane età, rappresentano il futuro di questa squadra, molto promettente.

Proprio sul figlio d’arte genovese Allegri ha espresso parole di elogio, ma con la possibilità di vederlo ulteriormente migliorare. Soprattutto in fase realizzativa, con una probabilità più che accennata di arrivare a superare la doppia cifra in fatto di marcature, 14-16 reti. Una posizione più avanzata, dettata anche dal fatto che il calcio moderno esige molta intensità e pressing:

«Il calcio moderno è questo: pressione, prendere alti gli avversari, essere propositivi. Chiesa per me è un attaccante, da esterno si isola. Giocando con Vlahovic è stato bravo, stanno migliorando insieme e deve continuare a farlo, soprattutto in fase di non possesso. Chiesa deve essere un giocatore da 16 gol, farlo giocare da esterno è riduttivo».

Juventus-Bologna. I rossoblu di Motta, a sua volta, sono reduci da una sconfitta subita in casa contro il Milan, uno 0-2 che ha mostrato le qualità dei rossoneri a differenze delle lacune degli emiliani. Il loro obiettivo, quest’anno, è quello di fare bene come lo scorso anno, se possibile migliorare ed entrare nella zona Europa. Obiettivo alquanto ambizioso e difficile da raggiungere, visto il livello e la lotta tra le squadre di medio-alta classifica per ottenere l’accesso all’Europa. Sono finanziamenti maggiori per le società, possibilità di avere le casse più piene e di reinvestire per migliorare il tasso tecnico e qualitativo delle rose.

Dove vedere Juventus-Bologna in diretta TV e streaming:

Data: 27 agosto

27 agosto Orario: 18:30

18:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Bologna, match della 37ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Milan in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Bologna è a cura di Ricky Buscaglia, affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Bologna, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Bologna in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Bologna, le ultimissime

Allegri conferma il 3-5-2 e Vlahovic in avanti con Chiesa a fare da supporto come nella prima giornata. I due hanno messo a segno una rete ciascuno ed aiutato la squadra ad uscire vittoriosa da Udine. Ma anche il resto della formazione è identica. Dunque fiducia anche in Cambiaso, autore di un’ottima prestazione in Friuli ma anche a Weah, un po’ meno brillante.

Thiago Motta, invece, schiera il 4-2-3-1, con in avanti Zirkzee, supportato nella linea di trequarti da Ndoye, Ferguson e Moro. Sulla linea difensiva di fronte a Skorupski, ci saranno Lykogiannis, Lucumi, Beukema, Posch. Nella fascia compresa tra i trequartisti e difensori spazio per Dominguez e Aebischer

Juventus-Bologna, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bremer, Danilo, Alex Sandro; Cambiaso, Rabiot, Miretti, Locatelli, Weah; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Lykogiannis, Lucumi, Beukema, Posch; Dominguez, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Allenatore: T. Motta.