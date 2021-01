Juventus-Bologna 2-0, Pirlo: “Oggi era importante vincere. Una punta dal mercato? Magari qualcosa last minute”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta 2-0 sul Bologna. Il tecnico bianconero ha sottolineato l’importanza della vittoria ed ha parlato anche di mercato.

Ritorno al successo anche in campionato per la Juventus che ha regolato 2-0 il Bologna all’Allianz Stadium nella diciannovesima giornata di Serie A.

I bianconeri hanno sbloccato subito la partita al 15′ con un tiro di Arthur deviato da Schouten, poi sprecano molto e la partita resta in bilico fino al 71′ quando McKennie sigla il 2-0.

Una vittoria che permette alla Juventus di riportarsi a -7 dal Milan ed a Sky Andrea Pirlo ha sottolineato l’importanza del successo. Importanza duplice secondo il tecnico bianconero che ha anche rimproverato i suoi per le occasioni fallite: “L’importante era vincere anche perché poteva esserci appagamento dopo la vittoria in Supercoppa. Siamo entrati bene ma abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo. Peccato perché potevamo fare meglio”.

I bianconeri hanno fatto un’ottima partita soprattutto a centrocampo, con la coppia Arthur-Bentancur che ha offerto ottime garanzie. Anche Pirlo è rimasto molto soddisfatto dai due centrali, affermando come insieme si trovino molto bene: “Hanno fatto una bella partita, ma l’avevano già fatta mercoledì. Giocano bene insieme e sono bravi a scambiarsi la posizione durante la gara. Anche gli altri del centrocampo hanno fatto bene finora, ma loro stanno meglio ed è giusto che abbiano giocato“.

Oggi, un po’ a sorpresa, è stato Kulusesvki a partire dal primo 1′ e non Morata, con Pirlo che ha aggiunto una nuova soluzione al reparto offensivo, dove si sente la carenza di una quarta punta. Da questo punto di vista, Pirlo non si è voluto sbilanciare e non ha chiesto neanche rinforzi a meno che non siano opportunità interessanti: “Non aspettiamo niente, sappiamo che il mercato è fatto di opportunità, ma in qualsiasi caso non cambierà l’equilibrio della nostra squadra. Una punta? Stiamo guardando, non è che ci sia tanto in giro. Magari sarà una cosa last minute. Non abbiamo l’obbligo, se ci sarà l’opportunità bene, altrimenti siamo contenti di quello che abbiamo“

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS