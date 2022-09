Italia Under 21, i convocati per Inghilterra e Giappone: ct Nicolato chiama anche Ruggieri e Moro

Arrivano i convocati per la nazionale Under 21 del commissario tecnico Paolo Nicolato



Attraverso un comunicato, la FIGC ha reso noto i 28 convocati del Commissario Tecnico, Paolo Nicolato, per le prossime partite amichevoli in programma contro Inghilterra e Giappone. Tanti i nuovi volti che per la prima volta in assoluto vestiranno la maglia azzurrina tra cui il portiere Elia Caprile (Bari), i difensori Giorgio Cittadini (Modena), Mattero Ruggeri (Atalanta) e Alessandro Circati (Parma). L’unico volto nuovo per il reparto avanzato invece è Luca Moro, giovane molto interessante del Frosinone.

Dopo essersi qualificata lo scorso giugno per la fase finale dell’Europeo di categoria, la nazionale Under 21 punta a fare il massimo risultato in entrambi i match amichevoli. La prima partita avrà luogo allo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara il 22 settembre, proprio contro gli inglesi, mentre la sfida con la nazionale nipponica si giocherà Lunedi 26 settembre al “Teofilo Patini” a Castel di Sangro.

Convocati Under 21

Tutti i convocati di Mister Nicolato

Portieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Plizzari (Pescara), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raul Bellanova (Inter), Andre Cambiaso (Bologna), Simone Canestrelli (Pisa), Alessandro Circati (Parma), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Giorgio Scalvini (Atalanta), Mattia Viti (Nizza) Destiny Udogie (Udinese).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Emanuel Vignato (Bologna).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Lorenzo Colombo (Lecce), Sebastiano Esposito (Anderlecht), Luca Moro (Frosinone), e Pietro Pellegri (Torino).